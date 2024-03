Becoming Karl Largefeld: il primo trailer della serie con Daniel Brühl svela la data d'uscita

Brühl interpreterà il celebre stilista in questa miniserie in arrivo in streaming su Disney+

Disney+ ha diffuso in streaming il primo trailer di Becoming Karl Largefeld, nuova serie in cui Daniel Brühl interpreterà il celebre stilista. L'uscita è prevista il 7 giugno 2024 su Disney+.

Nel teaser di debutto possiamo dare una prima occhiata anche agli altri membri del cast, tra cui Théodore Pellerin (Beau is Afraid) e Arnaud Valois (Good Grief).

Sulle note dell'iconico brano dei Blondie del 1978, Heart of Glass, il trailer di Becoming Karl Lagerfeld mostra i primi giorni dell'ascesa alla ribalta dell'icona della moda. Con un occhio per il design che non era ancora stato notato da altri grandi dell'industria dell'epoca, Lagerfeld marciava al ritmo del proprio tamburo.

Mescolando l'aspetto personale con quello professionale, il filmato anticipa che il pubblico scoprirà anche cosa succedeva nel suo tempo libero, quando Lagerfeld non abbozzava la sua ultima visione, con lo stilista parigino che si divertiva in discoteca e si scatenava sulla pista da ballo.

A completare il cast, accanto a Brühl, Pellerin e Valois, ci saranno Alex Lutz (Vortex) nel ruolo del co-fondatore di Yves Saint Laurent Pierre Bergé, Agnės Jaoui (The Sweet Escape) nel ruolo di Gabrielle Aghion, la fondatrice della casa di moda Chloé e una delle forze trainanti del successo di Lagerfeld, la stilista Jeanne Damas nel ruolo di Paloma Picasso, la cantante Claire Laffut nel ruolo di Loulou de La Falaise, Sunnyi Melles (Triangle of Sadness) nel ruolo di Marlene Dietrich, Paul Spera (On the Line) nel ruolo di Andy Warhol e Lisa Kreuzer (Dark) nel ruolo della madre di Lagerfeld, Elisabeth Lagerfeld.

L'appuntamento è quindi fissato per il 7 giugno prossimo, intanto gustatevi il trailer di Becoming Karl Largefeld.