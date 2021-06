Dangerous Liaisons: Leslie Manville e Carice Van Houten nel cast della serie Starz

Svelato il cast di Dangerous Liaisons, un'audace rivisitazione degli iconici protagonisti del romanzo classico di Laclos che racconta i primi anni della relazione tra la marchesa de Merteuil e il visconte di Valmont, quando erano giovani amanti appassionati conosciuti a Parigi alla vigilia della rivoluzione. Tra gli interpreti della serie Starz anche le attrici Leslie Manville e Carice Van Houten.

Il trono di spade: l'attrice Carice van Houten nel ruolo di Melisandre

Spinti dalla sete di vendetta per i torti subiti nel passato, li vediamo percorrere un'ascesa dai bassifondi di Parigi su per i ranghi dell'aristocrazia francese, attraverso la manipolazione non solo della nobiltà, ma l'uno dell'altro, al solo scopo di sopravvivere.

I già annunciati Alice Englert e Nicholas Denton interpreteranno i famigerati amanti nella serie creata e scritta da Harriet Warner, che è anche produttrice esecutiva.

La serie è prodotta da Colin Callender di Playground, Tony Krantz per Flame Ventures, Bethan Jones, Scott Huff e Christopher Hampton. Il produttore della serie è Barney Reisz. Coline Abert, James Dormer e Rita Kalnejais scriveranno per la serie insieme a Harriet Warner. La serie è prodotta per STARZ da Lionsgate Television e Playground. Leonora Lonsdale è stata scelta per dirigere i primi quattro episodi della stagione.

Dangerous Liaisons andrà in onda su STARZPLAY in Europa, America Latina e Giappone, nonché negli Stati Uniti e in Canada su tutte le piattaforme STARZ.

Ecco il cast:

Lesley Manville (Il filo nascosto) è Genevieve de Merteuil, una Marchesa che diventa il mentore di Camille nel mondo della nobiltà parigina.

Carice Van Houten (Il trono di spade) è Jacqueline de Montrachet, una pia nobildonna misteriosamente legata a Camille.

Paloma Faith (Youth) è Florence de Regnier, una nobildonna spensierata e focosa.

Michael McElhatton (Il Trono di Spade) nei panni di Jean de Merteuil, marito di Genevieve de Merteuil e potente marchese che minaccia l'ascesa di Camille nella società.

Kosar Ali (Rocks) è Victoire, la migliore amica frizzante, cinica e coraggiosa di Camille.

Nathanael Saleh (Il ritorno di Mary Poppins) è Azolan, il giovane, gentile, premuroso compagno di Valmont.

Hakeem Kae-Kazim (Godzilla vs. Kong) è Majordome, il capo servitore di casa Merteuil.

Hilton Pelser (Moffie) è Gabriel, un poliziotto ossessionato da Camille.

Mia Threapleton (Le regole del caos) è Rose, una giovane e impressionabile prostituta che sogna una vita migliore.

Colette Dalal Tchantcho (The Witcher) è Ondine de Valmont, la malvagia matrigna di Pascal Valmont.

Lucy Cohu (The Queen's Sister) è Christine de Sevigny, un'astuta, ambiziosa Duchessa e nemesi di Camille.

Fisayo Akinade (La vita straordinaria di David Copperfield) è Chevalier de Saint-Jacques, compositore preferito della regina Maria Antonietta e migliore amico di Pascal Valmont.

Maria Friedman (Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat) è Berthe, una frizzante sarta al servizio della crème di Parigi.

Clare Higgins (Ready Player One) nei panni di Madame Jericho, l'eccentrica proprietaria di un bordello nei bassifondi di Parigi.