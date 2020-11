Danai Gurira protagonista del film The Fighting Shirley Chisholm

The Fighting Shirley Chisholm, film che racconterà fatti realmente accaduti, avrà come protagonista l'attrice Danai Gurira.

Danai Gurira saà la protagonista di The Fighting Shirley Chisholm, film che racconterà la storia vera della campagna presidenziale avvenuta nel 1972.

Il progetto, secondo le fonti vicine alla produzione, non è comunque stato ideato come un lungometraggio biografico nel senso tradizionale.

Shirley Chrisholm è stata la prima donna a essere eletta al Congresso e il film si concentrerà sulla campagna e su come ci fossero, nel 1972, molti giovani che cercavano un cambiamento sociale e politico durante uno dei periodi più turbolenti della storia americana. Chrisholm si rese conto che poteva contribuire in modo reale ad effettuare dei cambiamenti nella società sfidando lo status quo attraverso gli sforzi compiuti per ottenere abbastanza delegatiper poter prendere la parola alla Convention Democratica.

Danai Gurira sarà la protagonista del film che verrà diretto da Cherien Dabis (Ozark), mentre la sceneggiatura sarà firmata da Adam Countee (Silicon Valley).

La storia di Shirley Chisholm è stata recentemente portata sul piccolo schermo con la miniserie Mrs. America e il ruolo era stato affidato a Uzo Aduba.