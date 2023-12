Good Grief: Dan Levy è alle prese con il lutto nel trailer della sua opera prima come regista

Dan Levy è stato impegnato come sceneggiatore, regista e protagonista del film Good Grief, di cui Netflix ha condiviso il trailer.

Dan Levy è sceneggiatore, regista e protagonista del film Good Grief, di cui Netflix ha ora condiviso il primo trailer ufficiale. Il progetto arriverà in alcuni cinema americani il 29 dicembre e sarà poi disponibile in streaming dal 5 gennaio.

Nel video si vede Marc alle prese con il lutto e il modo in cui i suoi amici cercano di trovare un equilibrio tra il loro tentativo di aiutarlo e il bisogno che sia lui a sostenerli.

Di cosa parla Good Grief

Good Grief racconta la storia di Marc (Dan Levy), un uomo abituato a vivere felicemente nell'ombra del marito Oliver (Luke Evans). Dopo l'inaspettata morte del suo partner, il mondo di Marc va in mille pezzi. Insieme ai suoi due migliori amici, Sophie (Ruth Negga) e Thomas (Himesh Patel), Marc compie un viaggio alla ricerca di se stesso a Parigi, dove tutti e tre scopriranno delle difficili verità.

Dan Levy è al debutto in veste di sceneggiatore e regista. La star di Schitt's Creek è inoltre produttore del film tramite la sua Not a Real Production Company. Nel cast ci sono anche Celia Imrie, David Bradley, Arnaud Valois, Emma Corrin e Kaitlyn Dever.