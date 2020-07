Dan Hicks, morto l'attore di Darkman e La Casa 2

Dan Hicks, l'interprete di Skip in Darkman e Jake in La Casa 2 è morto all'età di 68 anni, neanche un mese dopo aver annunciato di essere malato di cancro.

Dan Hicks, l'attore di film come Darkman e La Casa 2, è morto all'età di 68 anni. Solo il mese scorso, Hicks aveva comunicato di essere malato di cancro, con una diagnosi che non gli dava, nella migliore delle ipotesi, più di di tre anni di vita.

"A tutte quelle persone che non ho mai avuto modo di incontrare, e i miei 6,018 fan di lunga data che hanno apprezzato il mio lavoro, ho delle cattive notizie da dare. Mi è stato diagnosticato un cancro al quarto stadio. Mi rimangono approssimativamente da uno a tre anni di vita" scriveva l'attore nel suo post di Facebook "Ma devo dirvelo, me li sono proprio vissuti come si deve questi 68 anni. Non penso proprio che debba ancora ricevere il resto. E non ho molti rimpianti".

Purtroppo però, Hicks non ce l'ha fatta, ed è deceduto nella giornata di ieri, 30 giugno. A darne la triste notizia, come riporta anche Comicbook, la Full Empire Promotions, la compagnia con la quale stava lavorando e che lo aiutava a programmare le sue apparizioni alle varie convention.

Negli ultimi giorni, l'attore era spesso malato e molto stanco, e una recente caduta in casa avrebbe peggiorato le sue condizioni. "Ti vogliamo bene Danny. Riposa in pace, amico mio. Niente più dolore" ha concluso l'annuncio Dominic Mancini, il proprietario del Full Empire Promotions.