Dan Aykroyd ha proposto un sequel di 'Una poltrona per due' alla Paramount Pictures

Impegnato con il tour promozionale di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, il nuovo film della saga che uscirà al cinema a fine marzo, Dan Aykroyd ha svelato di aver proposto un sequel di Una poltrona per due, il classico natalizio del 1983, alla Paramount Pictures. "L'anno scorso ho ideato un sequel per Eddie Murphy e me che ho presentato alla Paramount", rivela l'attore. "Mi hanno ascoltato con entusiasmo. Ma non so se lo faranno mai."

L'attore ha poi ammesso la sua speranza di ottenere una mano da Timothy Harris ed Herschel Weingrod, sceneggiatori del film originale: "Spero che Timothy ed Herschel mi assistano in questa cosa. La storia che ho in mente è ambientata ai giorni nostri. Ve lo dico, è davvero valida."

Il principe cerca moglie o Una poltrona per due? Eddie Murphy sceglie

Una poltrona per due: Jamie Lee Curtis rivela di essersi sentita in imbarazzo per la scena in topless

Jamie Lee Curtis in Una poltrona per due

Jamie Lee Curtis è una delle attrici più riconoscibili al mondo ma è lei stessa ad ammettere che scene in topless piuttosto imbarazzanti come quella presente in Una poltrona per due ormai appartengono al passato e possono essere soltanto dei ricordi che fanno parte della "vita nello specchietto retrovisore".

In una recente intervista pubblicata dalla rivista People, la Lee Curtis ha espresso imbarazzo per aver mostrato il seno nella pellicola del 1983: l'attrice, ora 63enne, ha detto di provare una forte avversione per l'atto e ha assicurato ai fan che nessuno vedrà mai più una sequenza del genere con lei, a causa della maternità e del suo matrimonio con Christopher Guest.

"Avevo 21 anni e la parte richiedeva che Ofelia si togliesse il vestito. Mi è piaciuto farlo? No. Mi sono sentito imbarazzato per averlo fatto? Sì. Stavo bene? Sì. Sapevo cosa stavo facendo? Sì. Mi è piaciuto? No. Lo stavo facendo perché era il lavoro? Sì." Ha dichiarato la star.