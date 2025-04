Damon Wayans saluta Poppa's House: la sua reazione alla cancellazione della serie tv

Damon Wayans ha condiviso un sentito messaggio sui social dopo la cancellazione della serie Poppa's House, trasmessa per una stagione su CBS. L'attore e creatore dello show ha voluto ringraziare cast, troupe e spettatori per quello che ha definito "un viaggio bellissimo".

Poppa's House: un'esperienza intensa e familiare

Poppa's House raccontava la storia di un celebre conduttore radiofonico, interpretato da Damon Wayans (Tutto in famiglia), che si trova a dover affrontare cambiamenti sia sul lavoro che in famiglia. Affiancato dal figlio nella vita reale, Damon Wayans Jr. (New Girl), e dalle attrici Essence Atkins e Tetona Jackson, Wayans aveva dato vita a una sitcom corale con un forte tono familiare.

"Il mio cuore è pieno di gratitudine", ha scritto Wayans su Instagram. "Ringrazio ogni persona che ha reso Poppa's House un'esperienza così significativa. Dagli sceneggiatori ai tecnici a tutto il team, avete reso il set un posto speciale". Un ringraziamento particolare è andato al figlio Damon Jr., definito "una delle più grandi gioie della mia vita".

Nonostante l'interruzione della serie, Wayans ha sottolineato il valore delle relazioni nate durante la produzione: "Me ne vado con una profonda gratitudine, amicizie durature e ricordi indimenticabili. Questo spettacolo mi ha dato più di quanto avrei mai potuto immaginare".

L'attrice Essence Atkins ha condiviso il post di Wayans con l'hashtag #grateful, una conferma delle sue e del clima affettuoso che ha permeato la lavorazione della serie.

Cosa resta dopo la cancellazione della serie

Damon Wayans

La decisione di CBS si inserisce nel quadro di un'ondata di cancellazioni che ha colpito diverse serie nel 2025. Poppa's House, pur non avendo avuto il tempo di crescere negli ascolti, ha lasciato un segno per l'autenticità del suo cast e la genuinità delle dinamiche familiari raccontate.

Wayans ha concluso il suo messaggio con un augurio per il futuro: "Ora si apre un nuovo capitolo, con il cuore pieno d'amore". Non è escluso che lo rivedremo presto in un nuovo progetto, magari ancora in compagnia del figlio.