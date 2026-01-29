Damon Lindelof torna in tv come showrunner della serie The Chain

Damon Lindelof sarà lo showrunner di una nuova serie tv intitolata The Chain, tratta dall'omonimo romanzo scritto nel 2019 da Adrian McKinty.

Il filmmaker tornerà quindi alla regia di un progetto televisivo a distanza di quasi 7 anni dall'arrivo sugli schermi di Watchmen.

Cosa racconterà The Chain

HBO ha ordinato la produzione di The Chain, di cui verranno realizzate otto puntate in collaborazione con Media Res, studio che si occupa della realizzazione di The Morning Show.

La tv via cavo, in un comunicato ufficiale, ha dichiarato che Damon Lindelof - che negli ultimi anni ha lavorato principalmente in veste di produttore esecutivo - 'espanderà la mitologia del thriller di McKinty'.

Tra le pagine si racconta la storia di Rachel Klein, una madre che viene presa di mira da un gruppo pericoloso che la obbliga a compiere un crimine pur di salvare la figlia.

La protagonista, dopo aver portato la bambina alla fermata dell'autobus, riceve una misteriosa telefonata in cui viene informata che Kylie è stata rapita e l'unico modo per rivederla in vita è seguire in modo esatto le istruzioni ricevute: pagare un riscatto e trovare un altro bambino da rapire.

A fare la telefonata è un'altra madre, che ha vissuto la stessa situazione con il proprio figlio e ora l'ha coinvolta nella Catena.

Le dichiarazioni dello showrunner

Damon Lindelof ha dichiarato: "Dal momento in cui ho sentito la premessa folle e originale del romanzo di Adrian, sono rimasto sconvolto, sorpreso e arrabbiato per non averci pensato io. Ho sempre voluto provare ad adattare un thriller grandioso e questo ha tutti i tocchi dark, strani ed esilaranti che infiammano la mia immaginazione. Mi sento così fortunato nel collaborare nuovamente con Francesca, Casey e Michael, che mi hanno portato tra le fila di HBO quindici anni fa e non vedo l'ora di realizzare The Chain, un collegamento memorabile nella loro incredibile eredità".

Nel 2020 The Chain sembrava destinato a diventare un film diretto da Edgar Wright e scritto da Jane Goldman. Il progetto, tuttavia, non è mai stato realizzato e nel 2024 Media Res ha ottenuto i diritti televisivi dell'opera.

Carly Wray scriverà la sceneggiatura del pilot e farà parte del team di produttori insieme a Lindelof, Breannah Gibson, Michael Ellenberg, Lindsey Springer, Shane Salerno e McKinty.