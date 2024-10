Damiano David (senza i Maneskin) è il primo ospite di Che tempo che fa, domenica 6 ottobre sul Nove

Silverlines, il primo singolo da solista di Damiano David, sarà presentato in anteprima televisiva nella prima puntata di Che tempo che fa, domenica 6 ottobre sul Nove: insieme al cantante però non ci saranno i Maneskin.

Damiano David aprirà la nuova stagione di Che tempo che fa, in onda da domenica 6 ottobre dalle 19:30 sul Nove. Il cantautore è il primo ospite ufficiale della prima puntata, annunciato direttamente da Fabio Fazio via social e, a stretto giro, confermato da una nota stampa di Warner Bros. Discovery. Cosa farà nel corso del suo intervento? Naturalmente presenterà in anteprima il singolo che di fatto ha inaugurato la sua carriera da solista.

Damiano David annunciato come "una star internazionale"

Il primo a condividere la clip ufficiale è stato Fabo Fazio sul suo profilo X: "Apriamo la nostra nuova stagione con una star internazionale". Il promo ufficiale del programma parla di Damiano David e del suo esordio da solista in termini altrettanto sensazionalistici: "Il nuovo capitolo di una carriera straordinaria, in esclusiva mondiale, il debutto solista di una star internazionale".

Il brano in questione si chiama Silverlines ed è frutto della collaborazione con il cantautore e produttore inglese Labrinth. È uscito in tutto il mondo venerdì scorso, venerdì 27 settembre, e rappresenta il primo tassello del nuovo progetto solista dell'artista romano, nato dalla necessità di esprimere una parte più personale e intima di sé.

Che fine hanno fatto i Maneskin?

Una cosa importante va specificata: per la prima volta Damiano David sarà ospite a Che tempo che fa senza i Maneskin. Da settimane ormai si rincorrono voci che parlano di uno scioglimento vicino per la band esplosa a X Factor e consacrata dalla vittoria all'Eurovision nel 2021.

D'altronde Damiano non è il solo ad aver abbracciato anche una carriera parallela: Victoria De Angelis, la bassista, ha pubblicato un singolo con Anitta, ha collaborato con Halsey ed è in tour come dj, Thomas Raggi, il chitarrista, ha suonato con Patti Smith e Tom Morello. Insomma, si sente parlare dei quattro membri ma non si sente più parlare della band.

Eppure, sul red carpet degli ultimi Mtv Video Music Awards, sono stati proprio Damiano David e Victoria De Angelis a rassicurare i fan e ad assicurare che il progetto Maneskin è vivo e vegeto. Ai microfoni dell'Associated Press, il cantante ha dichiarato che: "la band sta benissimo, siamo al lavoro su alcune cose nuove e non cambierà nulla". Anche la bassista ha risposto sulla stessa lunghezza d'onda, ricordando che si è chiuso da poco un tour mondiale che ha avuto un successo straordinario, e che tutti loro stanno solo riposando in attesa di tornare insieme in sala di registrazione.