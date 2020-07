Dall'interno: Toni Servillo e Alba Rohrwacher nel film di Leonardo di Costanzo

Dall'interno sarà il nuovo film diretto da Leonardo di Costanzo e i protagonisti saranno Alba Rohrwacher, Toni Servillo e Silvio Orlando.

Il progetto è stato annunciato da Variety che ha diffuso i primi dettagli del progetto del regista italiano.

Il lungometraggio sarà prodotto da Carlo Cresto-Dina che considera Dall'interno un capitolo importante della collaborazione tra Leonardo di Costanzo e Tempesta Film dopo il passaggio del regista dal mondo dei documentari al cinema di finzione.

Il produttore ha dichiarato: "Come tutti i progetti di Leonardo, anche questo si svolge in uno spazio limitato, in questo caso un carcere". Il film, inoltre, avrà il ritmo di una tragedia greca e sarà un progetto drammatico su "due destini che si intrecciano in un conflitto all'interno della prigione".

Oltre a Toni Servillo, Alba Rohrwacher e Silvio Orlando, nel cast ci sarà anche Fabrizio Ferracane. Le star saranno poi affiancate da attori non professionisti individuati dalla casting director Alessandra Cutolo.

Luca Bigazzi sarà impegnato come direttore della fotografia.

Le riprese del film si svolgeranno per sei settimane a partire da novembre, in una location ancora da determinare rispettando il protocollo EcoMuvi e le linee guida che saranno in vigore per evitare eventuali contagi da COVID-19.