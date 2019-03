Dalila Di Lazzaro su Jack Nicholson: "Io e lui insieme per dieci anni"

Dalila Di Lazzaro ha raccontato in TV la sua relazione con Jack Nicholson, un rapporto durato almeno dieci anni di cui ha svelato alcuni dettagli durante l'intervista nel programma di Caterina Balivo, Vieni da me.

Jack Nicholson la chiamava Sweet Dream - questo uno dei tanti piccoli dettagli che Dalila Di Lazzaro ha raccontato durante l'intervista. A quanto pare quella tra l'affascinante attrice ed ex-modella italiana e l'imprevedibile attore americano sarebbe stata una relazione intensa: "Lui girava per casa con delle pantofole leopardate" - ha detto la Di Lazzaro aggiungendo sibillinamente che con lei aveva "un atteggiamento che non è possibile descrivere in televisione."

Oltre a parlare del suo rapporto con Jack Nicholson, Dalila ha parlato anche della sua grande amicizia con Richard Gere e di un'altra relazione avuta con Alain Delon. Sul divo francese, in particolare, l'attrice ha svelato che "era perseguitato dalle donne e se le trovava ovunque, di questo ha sofferto". Delon invitò Dalila a cena quando lei aveva 18 anni e rifiutò, poi si ritrovarono dieci anni dopo quando l'agenzia dell'attore francese la contattò per un provino.

Nel corso della stessa intervista, Dalila Di Lazzaro ha parlato anche degli episodi più drammatici che hanno segnato la sua vita, tra cui la tragica morte di suo figlio Cristian, a soli 22 anni.