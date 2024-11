Dalila Di Lazzaro, confessione shock a Verissimo: "Violentata e sequestrata da un pazzo criminale a 17 anni"

Dalila di Lazzaro è stata modella, attrice e scrittrice, nel corso di una lunga carriera artistica. La sua vita privata, però, è stata anche segnata da immani tragedie, come la perdita di un figlio, di soli 22 anni, violenze sessuali e un sequestro, come ha raccontato lei stesso a Verissimo sabato 17 novembre.

Ora, all'età di 71 anni, lontana dalla scene, sembra aver ritrovato l'amore, con un ragazzo più giovane di lei, e la serenità.

Il racconto scioccante a Verissimo: "Violentata a 5 anni e mezzo"

"A 17 anni sono stata sequestrata da un pazzo criminale, uno scappato fuori di testa" ha confessato l'attrice di fronte alle telecamere di Verissimo e a una Silvia Toffanin incredula. I dettagli forti sulla vita di Dalila Di Lazzaro non sono certo finiti qui, dato che dopo questa rivelazione scioccante, ha aggiunto altri dettagli terribili legati alla sua infanzia. "Ma la violenza è passata su di me cinque volte. La prima quando ero piccina, da parte di un parente. Avevo 5 anni e mezzo. A volte dico di me che sono una montagna" ha continuato. "Certo, qualche cicatrice resta. Ho avuto crisi di panico e mi sono curata. Sono robusta, sono caduta tante volte, ma ho le spalle larghe e mi sono sempre rialzata".

Dalila Di Lazzaro: chi è il compagno Manuel Pia

Oltre a questo, il suo ritorno a Verissimo è stato significativo perché la ex attrice ha presentato il suo nuovo compagno. Dopo la morte del figlio, che a 22 anni è venuto a mancare a causa di un incidente stradale, la Di Lazzaro ha faticato a trovare se stessa, ma è convinta che con Manuel Pia stia costruendo qualcosa di bello, vero e sincero. "La forza di questo nostro amore è che ci assomigliamo tantissimo nell'animo" ha raccontato. "Sono sicura che Manuel me lo abbia fatto conoscere mio figlio Cristian che, dall'alto, me l'ha mandato. Entrambi hanno la passione per la musica".

"Ho sempre ammirato Dalila" le ha fatto eco il fidanzato, che di professione è chitarrista. "Quando ero piccolo, ero molto monello, vivacissimo e l'unica cosa che mi teneva fermo era la pubblicità di Dalila in tv. Mi mandava in estasi. Era l'unica cosa che mi teneva fermo. Poi il destino ha voluto che la incontrassi e ci siamo innamorati".

Come si sono conosciuti? "Era tra gli ospiti e ho chiesto di poterla incontrare" ha continuato Manuel Pia. "Ci siamo risentiti nel tempo, poi ho scritto una canzone per lei".

Dalila Di Lazzaro e Manuel Pia stanno insieme da quasi 12 anni.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Dalila Di Lazzaro racconta le violenze subite