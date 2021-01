Dakota Johnson: la sua strana bugia sui lime diventa virale

La star di 50 sfumature di grigio, Dakota Johnson, ha rivelato di aver mentito riguardo al suo amore per i lime: in realtà non solo non le piacciono, ma è persino allergica ai piccoli agrumi verdi.

Dakota Johnson nel marzo 2020 ha fatto impazzire i fan per il suo tour tra le case nel programma di Architectural Digest. In una scena, aveva rivelato un "sincero" amore per i lime, ma durante l'episodio di martedì di The Tonight Show con Jimmy Fallon, l'attrice ha rivelato di aver mentito sulla sua infatuazione per i piccoli e verdi agrumi.

"In realtà sono allergica al lime. Per essere precisa, sono leggermente allergica al lime e al melone", ha detto a Fallon l'attrice di Cinquanta sfumature di grigio, sottolineando che i lime in realtà le causano un fastidioso "prurito alla lingua".

L'attrice inoltre ha spiegato che non aveva idea che i lime sarebbero stati nella sua cucina prima del tour. "In realtà ho improvvisato, non sapevo che si sarebbero trovati lì. Stavo facendo il tour, sono andata in cucina e li ho visti", ha rivelato. "Era difficile ignorarli, quindi ho mentito", ha continuato.

Gli utenti di Twitter sono andati in delirio dopo che la star ha rivelato il suo segreto, definendolo già "il più grande colpo di scena del 2021".

"Dakota Johnson che vende una casa con una cucina piena di lime, è la mia storia sulle origini del cattivo perfetto", ha scritto un utente.

Anche Architectural Digest ha commentato la notizia, condividendo che anche loro erano "confusi" all'ammissione di Johnson. "Questo è onestamente uno dei nostri viaggi domestici preferiti, perché amiamo le cucine verdi e i lime e Dakota adora le cucine verdi e i lime. Almeno... lo credevamo. Ora siamo confusi", hanno scritto nel tweet.