Dakota Johnson sulle riprese del suo debutto alla regia: "Ero praticamente in overdose di caffeina"

Dakota Johnson si sentiva un po' nervosa durante le riprese di Loser Baby, un cortometraggio che rappresenta il suo debutto alla regia e che sarà presentato in anteprima al Toronto International Film Festival. Ma non erano i nervi a metterla in crisi.

"Ho scoperto Celsius il primo giorno di riprese", ha dichiarato l'attrice a Variety. "Non sapevo che fosse come la Red Bull. Pensavo fosse una bevanda naturale".

All'inizio ha attribuito l'ondata di energia al fatto di essere emozionata. "Pensavo: 'Sono così creativa. Sono così ispirata. Sono sveglia tutta la notte. Non dormo, perché non faccio altro che pensare a questo'", ha ricordato Johnson. "E questo perché prendevo tipo due Celsius al giorno. Pensavo fossero vitamine. Non mi ero resa conto che stavo praticamente esagerando con la caffeina".

Talia Bernstein, che ha scritto e recitato in Loser Baby, ha avuto un'epifania simile. "Non dormivamo non per l'adrenalina, ma a causa dei migliaia di milligrammi di caffeina che avevamo ingerito".

È stata la costumista del film a far capire loro il contenuto estremo di caffeina che stavano ingurgitando. "Mi ha detto: 'Non stai bene. In pratica state bevendo quattro Red Bull al giorno', ha raccontato Johnson. "_È stato davvero sconvolgente".

I dettagli di Loser Baby

Della durata di 23 minuti, Loser Baby segue una donna queer la cui cerchia di amici si interroga sullo stato delle sue relazioni. Dopo il ruolo di spicco in Cinquanta sfumature di grigio, la Johnson ha coltivato un curriculum eclettico con il remake dell'horror soprannaturale Suspiria di Luca Guadagnino, il film di buon umore In viaggio verso un sogno, il dramma psicologico La Figlia Oscura della regista Maggie Gyllenhaal e, più recentemente, l'adattamento del fumetto Madame Web della Sony.

Per quanto riguarda l'esperienza da regista ha detto: "Non è stato immediato pensare che l'avrei diretto. Ma poi sono diventata piuttosto gelosa del fatto che qualcun altro lo dirigesse, perché tutti i miei amici ne avrebbero fatto parte. Quindi, per lo più mi sentivo esclusa e possessiva. È questo che mi ha fatto decidere di farlo".

Bernstein, che ha conosciuto Johnson tramite amici comuni, ha scritto la sceneggiatura per "dare una rappresentazione onesta delle relazioni gay e queer e di come possono apparire". Johnson ha aggiunto: "È importante vedere diversi tipi di dinamiche relazionali e sessuali e sapere che va tutto bene. In qualsiasi momento della vita, ogni persona sta ancora cercando di capirlo".