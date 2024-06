Dakota Johnson sul film Daddio: "Abbiamo dovuto fare un casting per trovare il pene giusto"

Durante la scorsa puntata del Jimmy Kimmel Show, Dakota Johnson ha parlato del suo ultimo film, Daddio, ed ha raccontato un aneddoto piccante che riguarda la scelta di un particolare casting, quello di un pene! Infatti, durante l'intervista, che è stata all'insegna del divertimento, ma anche dell'imbarazzo (all'attrice si è slacciata una spallina dell'abito), la star ha spiegato come sia stata fatta questa scelta, mentre lottava per evitare un involontario spogliarello in diretta tv.

Il film racconta di una donna che sale su un taxi all'aeroporto JFK e viene accompagnata fino al suo appartamento di Manhattan. Lungo la strada la giovane e il tassista iniziano a parlare delle proprie relazioni sentimentali, del passato e del presente e degli effetti avuti sulle loro vite. Il tassista è interpretato da Sean Penn.

Ecco com'è stato scelto il pene che appare in Daddio

Durante una delle scene del film, la ragazza riceve delle foto dal suo amante, un uomo probabilmente sposato e non esattamente un gentleman, come racconta la star di 50 sfumature di grigio. Una di queste foto è proprio quella di un pene, che vediamo anche noi spettatori sullo schermo. Lo stesso Jimmy Kimmel, ha voluto sottolineare di aver visto la foto, ed incuriosito ha chiesto alla Johnson come sia stata fatta la scelta.

Cinquanta sfumature di grigio: Dakota Johnson in un'immagine promozionale

La Johnson è entrata nel dettaglio: "L'attrezzista di scena di Daddio ha degli amici ai quali ha chiesto in forma anonima delle foto del proprio pene. La scelta fatta da me, dalla regista e da altre donne sul set è stata come un vero e proprio casting, scartando quelli meno carini e tenendo quelli migliori. Ovviamente non c'è una galleria di peni da usare nei film, quindi abbiamo dovuto inventare questo stratagemma. Durante la selezione ne sono rimasti due, e abbiamo scelto quello più degno di nota!"

Dakota Johnson: "Mi rifugio nel cinema perché se penso alla realtà mi deprimo"

A questo punto Kimmel, sempre più incuriosito, ha voluto indagare di più, chiedendo se il proprietario del pene appare nei credits finali del film e se è stato pagato. Un po' imbarazzata, l'attrice ha specificato: "Il proprietario del pene dovrebbe essere stato pagato, ma purtroppo non appare nei crediti finali del film. Ero molto curiosa di capire a chi appartenesse.."

Il presentatore ha dunque invitato lo stesso proprietario del pene a farsi avanti per essere ospite allo show. Potete vedere la divertente chiacchierata dei due qui sotto dal minuto 6:44.