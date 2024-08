Dakota Johnson protagonista della commedia Splitsville di Michael Angelo Covino

Il regista di The Climb - La Salita Michael Angelo Covino dirigerà e reciterà in Splitsville al fianco di Dakota Johnson.

Dopo aver debuttato nel 2019 con The Climb - La Salita, acclamata dramedy indipendente acquistata dalla Sony Pictures Classics dopo essere stata presentata in anteprima mondiale a Cannes, Michael Angelo Covino ha concluso un accordo per dirigere e recitare in Splitsville, una nuova commedia per Neon e Topic Studios.

Nel cast ci saranno Dakota Johnson (Daddio), Adria Arjona (Hit Man) e il collega scrittore, produttore e protagonista di The Climb, Kyle Marvin, con cui Covino ha scritto la sceneggiatura.

Pedro Pascal e Dakota Johnson: il bacio appassionato per le strade di New York è diventato virale

La trama del film

Splitsville inizia con Ashley (Arjona) che chiede il divorzio, mentre il bonario Carey (Marvin) corre dai suoi amici, Julie (Johnson) e Paul (Covino), per avere supporto. Il regista è scioccato nello scoprire che il segreto della loro felicità è un matrimonio aperto, fino a quando Carey non oltrepassa il limite e getta nel caos tutte le loro relazioni.

Madame Web: un primo piano di Dakota Johnson

Le riprese del film sono previste per l'autunno e l'uscita è prevista per l'anno prossimo. Neon si occuperà della distribuzione nazionale, mentre Neon International lancerà le vendite mondiali al Toronto Film Festival del mese prossimo.

L'attenzione alle relazioni del nuovo film di Covino non è una sorpresa, vista la storia di The Climb, che vede il rapporto tra due amici in gita in bicicletta messo in discussione quando uno dei due rivela di andare a letto con la fidanzata dell'altro. Basato sull'omonimo cortometraggio del 2018 di Covino e Marvin, il film è stato presentato in anteprima nella sezione Un Certain Regard di Cannes, dove ha vinto il premio Coup de Couer.

Recentemente ha prodotto e recitato al fianco di Sean Penn in Daddio della Sony Pictures Classics, Johnson reciterà accanto a Pedro Pascal e Chris Evans in Materialists di Celine Song per A24, in fase di post-produzione.