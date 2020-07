Dakota Johnson è bisessuale? la vecchia intervista "scalda" i fan su Twitter

Dakota Johnson potrebbe aver fatto coming out ed essersi dichiarata bisessuale, almeno secondo il dibattito tra i fan della protagonista di Cinquanta sfumature di grigio che in questo momento sta scaldando Twitter. Tutto a causa di una dichiarazione in una vecchia intervista rilasciata a Vogue nel 2017 e di alcune foto in cui la star è insieme a Cara Delevingne.

La discussione sulla sessualità di Dakota Johnson, affascinante e giovane star della trilogia erotica di Cinquanta sfumature di grigio, figlia e nipote d'arte - i suoi genitori sono Melanie Griffith e Don Johnson, sua nonna materna è la star di Hitchcock Tippi Hedren - è stata innescata da un passaggio di un'intervista in cui l'attrice disse: "Ho attraversato una fase della mia vita in cui ero affascinata da giovani donne che si confrontavano con la loro sessualità. Indirettamente, ho fatto la stessa esperienza nella mia vita e per me è molto interessante"

Venezia 2018: Dakota Johnson al photocall di Suspiria

Nella stessa intervista l'attrice spiega di aver chiuso la sua relazione con il modello e cantante Matthew Hitt, una "rottura" spiacevole, spiega lei, perché "vive intensamente i suoi sentimenti, anche quelli positivi, al punto che si fa del male". Ad un certo punto però l'intervista si fa esplicita quando Dakota Johnson afferma: "Possiamo dire che in questo periodo sto esplorando la mia bisessualità? O che mi sono data al Signore dopo la tripletta dei tre film sessualmente espliciti che ho interpretato?"

Dopo che questa vecchia intervista su Vogue è riaffiorata, Twitter festeggia, soprattutto le fan lesbiche dell'attrice, letteralmente elettrizzate. Mentre alcuni esprimono entusiasmo per questa vecchia dichiarazione, altri, più concretamente hanno condiviso delle foto del 2016 in cui Dakota Johnson è in compagnia di Cara Delevingne (che è bisex) e molti si dicono convinti che le due si frequentassero, anche se questo non è mai stato confermato dalla Johnson e dalla Delevingne. Altri invece hanno tirato fuori foto di Dakota che guarda intensamente Aubrey Plaza, anche lei notoriamente bisessuale, che è seduta sulle sue ginocchia.