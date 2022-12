Daisy Ridley sarà protagonista e produttrice della serie The Christie Affair

L'attrice Daisy Ridley è entrata a far parte del cast della serie The Christie Affair, progetto ispirato alla storia della scrittrice di gialli.

Daisy Ridley sarà la protagonista della serie The Christie Affair, un nuovo progetto ispirato a un romanzo scritto da Nina de Gramont.

Sul piccolo schermo si assisterà quindi a una storia ispirata a fatti realmente accaduti nella vita di Agatha Christie negli anni '20.

La sceneggiatura di The Christie Affair sarà firmata da Juliette Towhidi.

L'attrice Daisy Ridley interpreterà nelle puntate il ruolo dell'amante del marito di Agatha Christie.

Nella vita reale l'autrice di alcuni dei romanzi gialli più famosi al mondo è scomparsa dal 3 al 14 dicembre 1926, apparentemente senza lasciare traccia. Quando è ritornata, Agatha ha sostenuto di non ricordare cosa le era accaduto dopo che si era messa alla guida. Secondo alcune teorie, Christie avrebbe voluto evitare di dover affrontare le conseguenze del tradimento del marito, decidendo tuttavia di tornare a casa quando hanno iniziato a cercarla.

10 Film e serie TV di Star Wars da vedere su Disney+

Marc Helwig, a capo di Miramax TV, ha dichiarato: "Non potremmo essere più grati nell'avere Daisy coinvolta in questo progetto incredibile, come protagonista e come partner nella produzione. Daisy è una delle attrici più coinvolgenti e talentuose in attività attualmente e siamo eccitati che possa portare in vita il personaggio di Nan O'Dea creato da Nina de Gramont".