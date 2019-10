Cyberpunk 2077: Luca Ward doppierà il personaggio di Keanu Reeves, Johnny Silverhand

Cyberpunk 2077, il videogioco in arrivo ad aprile 2020, avrà Luca Ward come doppiatore di Johnny Silverhand, personaggio interpretato da Keanu Reeves.

Cyberpunk 2077, videogioco presentato a Lucca Comics & Games 2019, mostrerà Keanu Reeves nel ruolo di Johnny Silverhand e nella versione italiana sarà Luca Ward a doppiare il personaggio.

I fan stanno attendendo il videogame, in arrivo il 16 aprile 2020 per Windows PC, Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One e le immagini presentate a Lucca hanno svelato qualche sequenza di gioco in cui si notava proprio la voce di Luca Ward nelle frasi pronunciate da Johnny.

Le sequenze mostrate in cui appariva il personaggio interpretato da Keanu Reeves svelavano inoltre che l'adattamento italiano sarà particolarmente fedele all'originale, mantenendone anche lo slang.

Cyberpunk 2077 è stato sviluppato da CD Projekt RED, già artefice del successo di The Witcher.

Gli eventi saranno ambientati in un futuro in cui la la popolazione è divisa in classi sociali e gli Stati Uniti d'America sono caduti vittima della bancarotta e della balcanizzazione dopo aver perso il controllo di una guerra interna ed aver subito bombardamenti cinetici, attentati, carestie e sanguinose ribellioni. Le grandi società hanno preso il controllo del paese, costituendo comunità in cui è permesso vivere solo ai loro dipendenti. Al di fuori di questi territori vi sono ruderi cittadini dove le bande e il governo si contendono il dominio del territorio, mentre il centro del paese è devastato da violente tempeste di sabbia, dove osano viaggiare solamente i nomadi. Nello spazio orbitale vige l'élite degli "Orbitali", gruppo governato dall'Eurozona, che minaccia di bombardare dall'alto chiunque provi a destabilizzare la loro sovranità mondiale.