Stasera su Rai 4 in prima serata va in onda Curve - Insidia mortale su Rai 4 cast e trama dell'horror thriller con Teddy Sears diretto da Iain Softley

Stasera, 10 giugno, su Rai 4, alle 21:20, viene trasmesso Curve - Insidia mortale. Il film, di produzione statunitense, è diretto da Iain Softley. La sceneggiatura è di Kimberly Lofstrom Johnson e Lee Patterson. Ed Shearmur si è occupato della colonna sonora. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Curve - Insidia mortale: Trama

La giovane Mallory è alla guida della sua auto per raggiungere gli amici con i quali ha organizzato una promettente vacanza, ma quando la ragazza offre incautamente un passaggio ad un autostoppista, il suo viaggio si trasforma in un incubo: l'unico modo che Mallory ha per sfuggire al malintenzionato è far sbandare la macchina e provocare un incidente.

Curve - Insidia mortale: Curiosità

Curve - Insidia mortale è stato presentato in anteprima al Film4 Fright Fest il 31 agosto 2015. L'anno successivo, la pellicola è stata distribuita sul servizio video on demand.

Nel 2007, quando il progetto fu approvato, Eva Mendes era stata scelta per interpretare il ruolo principale di Mallory, poi affidato a Julianne Hough.

Curve - Insidia mortale:Interpreti e personaggi

Curve - Insidia mortale: Critica e Trailer

Critica: Curve - Insidia mortale è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 26% sul 100% mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.4 su 10