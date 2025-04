Questo cult dell'animazione, gratis in streaming, è così bello da aver quasi fatto fallire il suo studio

Redline, folle corsa interstellare diretta da Takeshi Koike, è oggi considerato un cult dell'animazione, ma il suo splendore visivo rischiò di affondare Madhouse. Dopo sette anni di lavorazione e oltre centomila disegni a mano, il film fu un flop finanziario, salvo poi conquistare il suo posto nella storia grazie a streaming e passaparola.

Redline: il capolavoro d'animazione che ha quasi mandato in rovina Madhouse

Quando si parla di capolavori dell'animazione, titoli come Akira, La città incantata o Spider-Man: Into the Spider-Verse monopolizzano la conversazione. Eppure, chi sa distinguere tra "miglior film animato" e "miglior qualità di animazione" conosce bene Redline. Diretto da Takeshi Koike, già apprezzato per il corto World Record in The Animatrix, Redline è un trip visivo che fonde Speed Racer con Star Wars: una corsa galattica tra i piloti più rapidi della galassia, dove si intrecciano boss mafiosi spaziali, milizie planetarie e presidenti robot fanatici. La sua colonna sonora, firmata da James Shimoji, è un concentrato di pura adrenalina spaziale. Definirlo un "viaggio selvaggio" sarebbe riduttivo. La trama, volutamente caotica, offre l'alibi perfetto per animazioni impossibili da replicare altrove, in un turbinio che regala scoperte ad ogni nuova visione.

La locandina di Redline

Prodotto da Madhouse Inc., il film nasceva come punta di diamante dello studio, celebre per anime iconici come Death Note e Trigun. Inizialmente previsto in due anni, il progetto si trascinò per sette, accumulando oltre centomila frame disegnati a mano e costando quasi 30 milioni di dollari - basti confrontare i circa 8 milioni spesi per successi recenti come Jujutsu Kaisen 0. Alla fine, Redline incassò appena 8 milioni, spingendo Madhouse sull'orlo del fallimento, evitato solo grazie all'acquisizione da parte di Nippon TV.

Ma il tempo è stato galantuomo: grazie allo streaming e al passaparola, Redline ha trovato nuova vita, diventando una pietra miliare. Oggi Madhouse, rinata e gloriosa, può guardare a Redline come alla sua scommessa più folle - e forse più affascinante.