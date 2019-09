Cucine Segrete: le ultime puntate con Anthony Bourdain da stasera su LaF!

Stasera su LaF la serie di Anthony Bourdain giunge al termine: alle ore 21.10 arrivano in prima tv assoluta gli ultimi cinque episodi inediti della 12a stagione di Cucine Segrete, la serie vincitrice di 10 Emmy Awards, tra cui 6 postumi nel 2018.

Trasmessa in esclusiva per l'Italia dalla Tv di Feltrinelli sin dal 2014, l'opera dello chef, giornalista, scrittore e divulgatore arriva alla sua ultima stagione e conferma l'attenzione di Anthony Bourdain a trattare non solo l'aspetto culinario, ma anche le dinamiche sociali, economiche, storiche e culturali dei Paesi e delle città che ha visitato, con un occhio di riguardo al racconto delle popolazioni più povere e discriminate. Uno sguardo e una visione che gli sono valsi 2 Creative Arts Emmy Awards, 1 Peabody Award, 4 Critics' Choice Awards, un PGA Award a gennaio 2019 ed è stato inoltre insignito di un Premio onorario ai CLIO Awards come riconoscimento per aver fatto avvicinare milioni di spettatori a nuove culture culinarie. Queste 5 ultime tappe sono state montate e finalizzate dopo la sua morte, avvenuta nel giugno 2018, per omaggiarlo e per continuare a condividerne i valori, ultimandole con la narrazione e le interviste aggiuntive degli ospiti delle puntate.

Anthony Bourdain: morto suicida lo chef di Kitchen Confidential

Asia Argento con Anthony Bourdain

L'ultimo giro intorno al mondo di Bourdain parte proprio dal Kenya dove, assieme al conduttore televisivo americano Walter Kamau Bell, scopre i luoghi e i sapori distintivi della nazione africana: a Nairobi i due amici parlano con la popolazione locale della crescita e delle sfide economiche del Paese, visitano un'accademia di boxe per giovani donne dedicata alla promozione dell'empowerment femminile e, a Lewa Wildlife Conservancy, raggiungono una comunità di Masai. Il viaggio prosegue verso la terra selvaggia di Big Bend, in Texas, vicino al confine con il Messico, dove Bourdain si immerge nella natura, chiacchiera con alcuni cow-boy e incontra un antropologo che ha decodificato alcuni disegni preistorici sul murale "White Shaman"; lo chef si sposta poi a New York, nel Lower East Side di Manhattan, dove si immerge nell'atmosfera bohemien rivivendo la musica, i film e i pionieri dell'arte che hanno profondamente segnato la cultura degli anni '70 e '80.

Nella quarta tappa del suo viaggio Anthony, assieme allo chef Jose Andres, esplora la regione delle Asturie, in Spagna, assaggiando la tradizionale "fabada", piatto a base di fagioli, i cirripedi a "collo di cigno", il formaggio locale e il pollo tipico; ultima meta è l'Indonesia, il quarto Paese più grande del mondo, dove assaggia la cucina locale in un ristorante a Giacarta, partecipa a una tradizionale cerimonia funebre a Bali e scopre che, tra il caos politico che caratterizza l'arcipelago, il cibo è un grande e importante unificatore.

La 12a e ultima stagione di "Anthony Bourdain: Cucine Segrete" (Anthony Bourdain: Parts Unknown), 5 episodi da 45 minuti ciascuno, va in onda dal 5 al 26 settembre 2019 su laF (Sky 135) alle 21.10 ed è disponibile anche su Sky Go e Sky on Demand.