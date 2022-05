Cucine da incubo 2022: l'ultima puntata a Roma, stasera su Sky Uno e NOW

Tappa a Roma per Antonino Cannavacciuolo alle prese con l'ultima puntata di stagione per Cucine da incubo 2022: il nuovo appuntamento dello show, stasera su Sky Uno alle 21:15, anche in streaming su NOW, sarà nel locale "Ai Tre Scalini"..

Il viaggio dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy si conclude nella Capitale per far visita a un locale di tipica cucina romana fondato da Carmelo e Rita, veracissima coppia che nel 2001 decide di tuffarsi nell'avventura della ristorazione. Dopo aver gestito un bar, nei lontani anni '80, e aver dato alla luce i figli Antonella e Valerio, Carmelo e Rita aprono una trattoria spartendosi il lavoro: Carmelo governa la cucina, Rita gestisce la sala. I due ragazzi crescono nel locale e occasionalmente danno una mano ai genitori.

Per i clienti del quartiere non è difficile affezionarsi ai Tre Scalini: Carmelo è solito offrire caffè, amari e persino il coperto, il suo menù è ricchissimo di proposte (i primi in carta sono una trentina, e lo stesso dicasi per i secondi).

Col passare degli anni, l'impegno dei figli aumenta: Valerio impara a fare le pizze (senza poter toccare le padelle del padre), Antonella è in sala (talvolta aiuta anche in cucina). Ultimamente, però, la gestione, ha iniziato a barcollare: c'è una difficoltà generale a prendere decisioni, i genitori non nutrono abbastanza fiducia nelle potenzialità dei figli - e allo stesso tempo, con l'aumentare dell'età, sentono sempre di più la fatica nel reggere il ristorante sulle proprie spalle - e i due giovani non possono rinnovare liberamente il locale.

Antonino Cannavacciuolo deve quindi fare i conti con un menù esagerato, un padre senza peli sulla lingua, una mamma stanca e sfiduciata, una figlia che scalpita per avere maggiori responsabilità e riconoscimenti, un figlio che non ha ancora deciso cosa vuole fare da grande.

Anche in questo sesto episodio di Cucine da incubo Chef Cannavacciuolo, amatissimo e acclamato Chef da 5 stelle Michelin e dalle grandi capacità imprenditoriali, si mette al servizio di ristoratori nelle cui cucine e nelle cui sale regnano liti, improvvisazione e cattiva gestione tanto da portare le strutture a un passo dalla chiusura: arriva nel locale per provare in prima persona il menù e valutare cibo e servizio, osserva lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, dà la sua consulenza fornendo anche consigli per un nuovo menù.

Il locale viene sottoposto a un make over totale, una ristrutturazione completa da compiere in tempi record, che dà un nuovo aspetto alla location per renderla più accogliente e funzionale, creando un'atmosfera diversa rispetto a quella del passato, finalmente a misura di cliente.