Crunchyroll Anime Awards 2026: per il decimo anniversario puoi votare il tuo anime preferito

I Crunchyroll Anime Awards 2026 svelano nomination, presentatori e modalità di voto. Tra i candidati spiccano DAN DA DAN, My Hero Academia FINAL SEASON e Chainsaw Man - Il Film, con le votazioni aperte per la prima volta a tutti fino al 16 aprile

Le nomination: tra blockbuster anime e nuove sorprese

La decima edizione dei Crunchyroll Anime Awards alza l'asticella e lo fa con una selezione che fotografa perfettamente lo stato attuale dell'industria. Nella categoria più attesa, "Anime dell'Anno", convivono titoli dal forte impatto mediatico come DAN DA DAN Stagione 2 e My Hero Academia FINAL SEASON, accanto a opere più intime e stratificate come Takopi's Original Sin e Il Monologo della Speziale (stagione 2). A completare la rosa, Gachiakuta e L'estate in cui Hikaru è morto, segno di un panorama sempre più variegato.

Sul fronte cinematografico, la competizione per "Film dell'Anno" mette in campo produzioni ambiziose come Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito, affiancate da titoli come Mononoke - il film 2 e Le rose di Versailles - Lady Oscar. È una lineup che alterna franchise consolidati e opere capaci di rinnovare linguaggi e immaginari.

Non meno interessante è la distribuzione delle nomination tecniche e artistiche: dalle categorie dedicate a regia, animazione e character design, fino a quelle musicali, emerge una forte presenza di titoli come Solo Leveling Stagione 2 e ONE PIECE, a dimostrazione di come le grandi produzioni seriali continuino a dominare anche sul piano qualitativo. Parallelamente, nuove proposte riescono a ritagliarsi spazio, confermando un ecosistema creativo in continua evoluzione.

A rendere ancora più significativo il tutto è il coinvolgimento diretto del pubblico: i fan possono votare ogni giorno fino al 16 aprile, non solo sul sito ufficiale e su Crunchyroll, ma anche - per la prima volta - su MyAnimeList. Un'apertura che amplia il raggio d'azione della community e rafforza il senso di partecipazione globale.

Un evento globale tra star, musica e celebrazione del fandom

La cerimonia, in programma il 23 maggio 2026 al Grand Prince Hotel Shin Takanawa di Tokyo, si preannuncia come uno spettacolo costruito per andare oltre la semplice consegna dei premi. A guidare l'evento saranno la doppiatrice Sally Amaki e l'intrattenitore Jon Kabira, mentre il pre-show e la serata principale vedranno alternarsi volti provenienti da mondi diversi, dalla musica al cinema.

Tra i presentatori figurano personalità come RZA, Winston Duke e Rashmika Mandanna, a testimonianza di quanto l'influenza degli anime abbia ormai superato i confini tradizionali dell'intrattenimento giapponese. Non è più una nicchia: è un linguaggio globale.

La componente musicale sarà centrale. L'apertura affidata a DEAN FUJIOKA con "History Maker" richiama direttamente le origini degli Awards, mentre band iconiche come i PORNOGRAFFITTI e gli ASIAN KUNG-FU GENERATION porteranno sul palco un'eredità sonora che attraversa generazioni di fan. Il tributo per i 30 anni di Neon Genesis Evangelion, con Yoko Takahashi, aggiunge una dimensione celebrativa che guarda al passato per rafforzare il presente.

A sottolineare il valore dell'evento, le parole di Rahul Purini, presidente di Crunchyroll: "Gli Anime Awards sono una celebrazione globale in cui i fan condividono il loro amore per le opere e i loro creatori. I candidati di quest'anno rappresentano ciò che il pubblico ha amato di più." Un messaggio che sintetizza perfettamente la natura dell'evento: non solo premiare, ma raccontare cosa significa oggi essere parte del fandom.

Nel frattempo, il conto alla rovescia è già iniziato. Ogni voto contribuisce a definire non solo dei vincitori, ma una fotografia collettiva di gusti, tendenze e passioni che, anno dopo anno, continuano a ridefinire il peso culturale degli anime nel mondo contemporaneo.