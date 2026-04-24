Crunchyroll, con Ani-May 2026 lancia il mese mondiale dedicato agli amanti degli anime

Se pensavate che maggio fosse solo il mese delle allergie, preparatevi a cambiare idea: Crunchyroll ha appena calato l'asso con l'Ani-May non la solita lista di serie in streaming: stavolta hanno deciso di invadere tutto, dai negozi di fiducia alle console, passando pure per YouTube.

Motori, cinema e regali: il piano di Crunchyroll per maggio

L'idea è quella di creare un vero evento culturale dove i fan possono finalmente scatenarsi tra titoli del calibro di JUJUTSU KAISEN, Solo Leveling e Frieren: Oltre la Fine del Viaggio. Come ha spiegato Gita Rebbapragada, il braccio destro operativo di Crunchyroll, "l'Ani-May è la nostra occasione per rafforzare ancora di più questo legame con i fan".

L'obiettivo è fare in modo che ovunque ti giri, trovi qualcosa che parla di animazione giapponese. Il colpo di genio, però, stavolta lo hanno fatto con il gaming. Se siete tra quelli che amano sfrecciare sulle auto virtuali, il 19 maggio arriva Forza Horizon 6 su Xbox e chi ha un abbonamento a Crunchyroll riceverà un Voucher Auto speciale per riscattare qualsiasi bolide nell'Autoshow. Praticamente ti costruisci il garage dei sogni gratis mentre ti guardi le serie.

Ma prima ancora dei motori, c'è il cinema: il 30 aprile arriva in streaming Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze, dopo il successo cinemaografico, seguito a ruota da That Time I Got Reincarnated as a Slime Il film: Le lacrime del mare azzurro. Secondo Scott Donaton, che segue il brand a livello globale, gli anime sono ormai un "potente elemento di connessione culturale" e vedere partner da tutto il mondo salire sul carro dell'Ani-May conferma che ormai la nicchia è diventata mainstream.

Sconti, concerti e l'Italia in prima linea

In Italia la festa entra nei negozi Funside - parliamo di ben 50 punti vendita - con vetrine a tema e giveaway che mettono in palio i biglietti per il tour di concerti di My Hero Academia. Per chi invece ha la febbre degli acquisti online, il Crunchyroll Store ha preparato un calendario di sconti settimanali del 26% su figure e abbigliamento. C'è pure un omaggio dedicato a Hime, la mascotte del sito, se spendete il minimo richiesto.

Tra maratone di sette giorni su Twitch e watch party con star del calibro di The Weeknd e RZA, la sensazione è che Crunchyroll voglia davvero saturare ogni secondo del vostro tempo libero.

È il momento di rispolverare i classici o farsi travolgere da qualcosa di nuovo, ma una cosa è certa: questo maggio sarà tutto tranne che noioso. Il Giappone non è mai stato così vicino.