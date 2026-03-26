Cristina Plevani sul Grande Fratello: "Felice per gli ascolti bassi, ha stancato!"

La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello ha detto la sua sul momento non facile della trasmissione, aggiungendo che il tempo dei reality in televisione sia ormai superato

Cristina Plevani non ha usato mezzi termini e ha bocciato senza esitazioni l'attuale stagione del Grande Fratello VIP.

La storica vincitrice del primo Grande Fratello è intervenuta sui social con un'analisi molto diretta, mettendo in dubbio l'appeal del reality: secondo lei, il format potrebbe aver semplicemente esaurito la sua forza, così come altri programmi dello stesso genere.

Plevani felice per gli ascolti bassi del Grande Fratello VIP

In una frase che non lascia spazio a interpretazioni e che suona come una vera e propria frecciata al programma, Plevani ha ammesso di aver "gongolato" davanti agli ascolti non brillanti di questa edizione, segno - secondo lei - di un format che non riesce più a coinvolgere come un tempo.

Una presa di posizione netta, che riapre il dibattito sul futuro del reality più longevo della TV italiana.

L'analisi sui motivi del calo

Nel suo sfogo, Plevani ha suggerito diverse possibili cause del momento difficile del programma: dalla forte concorrenza televisiva ai tanti canali oggi disponibili, fino alla sensazione di déjà-vu legata ai volti proposti.

"Forse la questione è solo una: il Grande Fratello ha stancato (così come i reality in generale)", ha scritto, aggiungendo poi altri fattori come la collocazione oraria poco favorevole. Proprio su questo punto si dice particolarmente d'accordo, sottolineando come l'orario di inizio sia poco accessibile per il pubblico.

Ilary Blasi mentre conduce il Grande Fratello VIP 2026

Ilary Blasi alla conduzione non basta a convincere

La nuova edizione, partita il 17 marzo, ha segnato il ritorno di Ilary Blasi alla guida del reality, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Un trio che però, almeno secondo Plevani, non è riuscito a rilanciare l'interesse del pubblico.

"Ilary è una caciarona che ride e ti fa ridere, perfetta per il programma, sempre la risposta pronta e la battuta... mi aspetto che da un momento all'altro dica 'ma che me frega a me, l'importante che me paghino'".