Cristina D’Avena incontra i fan in diretta Instagram con Infinity per beneficenza

Cristina D'Avena incontra i fan in diretta Instagram per supportare, insieme a Infinity, la raccolta fondi Aiutiamo chi ci aiuta a favore della Protezione Civile.

Domani, giovedì 9 aprile alle ore 17.00, Cristina D'Avena incontrerà i fan in diretta Instagram, a cui sarà possibile accedere sia dal suo profilo personale che dall'account ufficiale di Infinity, per parlare delle serie tv cult di cui è stata protagonista: Cristina D'Avena, che ha dato appuntamento ai propri fan in diretta anche dal proprio account Instagram lanciando l'hashtag #acasaconcristina, ha deciso ora di schierarsi, insieme a Infinity, a supporto della raccolta fondi "Aiutiamo chi ci aiuta", lanciata da Mediaset-Mediafriends e dedicata interamente al Dipartimento della Protezione Civile italiana.

Cristina D'Avena al microfono

La piattaforma di video streaming on demand del Gruppo Mediaset, infatti, porta avanti l'impegno sociale contribuendo, anche attraverso la generosità dei propri utenti, a supportare tutte le persone che si trovano in prima linea per aiutarci: per chi si registrerà su infinitytv.it, dopo il periodo di prova gratuita di 30 giorni, l'intero importo pari a 7,99€ del primo mese di sottoscrizione sarà interamente devoluto alla Protezione Civile per permettere l'acquisto tempestivo di presidi medico-chirurgici necessari per combattere il Coronavirus nei reparti di Terapia Intensiva degli ospedali di tutta Italia.

Per tutti i fan di Cristina D'Avena, su Infinity sono disponibili le serie cult ispirate al celebre anime giapponese Kiss me Licia da lei interpretate (Love Me Licia, Licia dolce Licia, Teneramente Licia e Balliamo e Cantiamo con Licia), oltre alle serie spin-off Arriva Cristina, Cristina e Cri Cri.

