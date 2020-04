Cristina D’Avena in diretta streaming su Facebook a Pasquetta

Pasquetta a casa ma in compagnia di Cristina D'Avena. L'interprete di innumerevoli sigle televisive sarà ospite della pagina Facebook della Skipper per uno show in diretta streaming presentato da Edoardo Mecca.

E'una Pasqua certamente diversa quella che si preparano a vivere gli italiani quest'anno. Le misure restrittive imposte dal Governo per l'emergenza Covid-19 ci impongono di restare a casa, quindi niente visite ai parenti ma soprattutto non ci sarà la tradizionale gita fuori porta che caratterizza il giorno di Pasquetta. Come sta succedendo sempre più frequentemente in questo periodo, gli artisti si stanno organizzando sui social per fare compagnia ai loro follower. Cristina D'Avena, che nei giorni scorsi era rimasta delusa per non essere stata invitata allo show 'Musica che Unisce', terrà compagna ai suoi numerosissimi fan con una diretta streaming che partirà lunedì 13 aprile alle ore 16:00 dalla pagina Facebook della Skipper Zuegg, lo show sarà presentato da Edoardo Mecca.

Cristina in questi giorni è molto attiva sui social con numerose dirette su Instagram, la cantante ha anche aderito alla raccolta fondi organizzata da Infinity, la piattaforma di video streaming on demand del Gruppo Mediaset.