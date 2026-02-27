Crispin Glover denunciato dalla ex: "Tenuta prigioniera come schiava sessuale"

In un report shock, Crispin Glover sarebbe stato accusato di abusi sessuali da una ex fidanzata, la quale sostiene di essere stata "tenuta prigioniera e usata come schiava sessuale" dalla star di "Ritorno al Futuro". La donna, la cui identità non è stata resa pubblica, avrebbe accusato l'attore di averla adescata con la promessa di un'opportunità di lavoro a Los Angeles per poi imprigionarla nella sua abitazione.

Secondo una denuncia civile depositata mercoledì, e riportata da Variety, Crispin Glover sarebbe accusato di "aggressione, frode, sfratto ingiusto, persecuzione dolosa, inflizione intenzionale di stress emotivo, derivanti da una serie inquietante di episodi in cui Jane Doe - così viene indicata la donna nei documenti - sarebbe stata tenuta prigioniera e usata come schiava sessuale dal signor Glover con falsi pretesti".

L'incontro tra Michael J- Fox e i genitori Crispin Glover e Lea Thomson in Ritorno al futuro

Come Crispin Glover ha incontrato Jane Doe sui social media

Jane Doe, la cui vera identità viene mantenuta riservata per tutelare la privacy della donna, viene descritta come un'ex modella trentenne del Regno Unito. Nella denuncia la donna sostiene di essere stata "adescata e manipolata" per trasferirsi a Los Angeles e lavorare per Glover come sua assistente nell'industria dello spettacolo. Secondo la causa, i due si sarebbero conosciuti per la prima volta tramite i social media nel 2015. Glover avrebbe fatto "strane avance" e l'avrebbe incoraggiata per anni a trasferirsi a Los Angeles.

Nel 2023, Doe e Glover si sarebbero incontrati di persona a Dresda, in Germania, dove lui le avrebbe mostrato cimeli nazisti della sua collezione personale. In una serie di telefonate, l'attore avrebbe convinto Jane Doe a trasferirsi "con la promessa di una nuova vita in cui avrebbe potuto ricominciare da capo e intraprendere una carriera nell'industria dello spettacolo attraverso una sorta di rapporto d'affari con lui". Alla fine, la donna si è trasferita a Los Angeles all'inizio del 2024.

Crispin Glover in una scena di Ritorno al futuro

"Ma quando la signora Doe ha abboccato all'amo, si è sradicata e si è trasferita a Los Angeles, si è trovata in una situazione inquietante in cui il signor Glover voleva controllare le sue azioni, rintracciare i suoi spostamenti e fondamentalmente voleva usarla come fidanzata/schiava sessuale convivente", si legge nella denuncia.

Dopo essersi rifiutata di soddisfare le sue "richieste sempre più bizzarre e inappropriate", la donna sostiene di essere stata sfrattata illegalmente, inoltre Crispin Glover avrebbe intentato false azioni legali contro di lei, tra cui una richiesta fraudolenta di un ordine restrittivo.

La difesa di Crispin Glover

Crispin Glover ha respinto le accuse prendendo la parola tramite il suo avvocato per difendersi e raccontare la sua versione dei fatti.

"La realtà è che il 2 marzo 2024, il signor Glover è stato vittima di un'aggressione gratuita da parte di Jane Doe nella sua residenza di Los Angeles" ha dichiarato un avvocato a TMZ. "Il signor Glover ha chiamato la polizia di Los Angeles, che è intervenuta sul posto, ha indagato e ha arrestato Jane Doe. Questi fatti sono documentati dai verbali delle forze dell'ordine e dall'ordinanza restrittiva emessa dal signor Glover contro Jane Doe a seguito di quell'episodio. Il signor Glover intende difendersi con vigore e ricorrere a tutti i mezzi di tutela disponibili. È fiducioso che il procedimento giudiziario smaschererà questa causa come una montatura infondata."