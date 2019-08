Crisis on Infinite Earths: Kevin Conroy sarà Bruce Wayne nel crossover dell'Arrowverse

Quando Crisis on Infinite Earths arriverà in TV ci sarà anche Kevin Conroy a interpretare Bruce Wayne, finalmente in carne e ossa dopo 25 anni trascorsi a doppiare il personaggio nella serie animata, nei suoi spinoff e nei videogiochi.

Il nuovo crossover dell'Arrowverse non sarà solo la prima occasione per Kevin Conroy di interpretare a tutti gli effetti Wayne, e quindi Batman, sullo schermo, ma sarà anche un evento unico per lo stesso Arrowverse, dove il Cavaliere Oscuro è stato spesso nominato ma non è mai stato mostrato. Accanto a Conroy e al suo già attesissimo Bruce Wayne ci saranno anche Brandon Routh nei panni del Superman di Kingdom Come (e c'è chi si chiede se anche Batman sarà proprio quello della miniserie a fumetti), Tyler Hoechlin, che tornerà come Superman, Bitsie Tulloch nei panni di Lois Lane, ed è stata annunciata anche la presenza di Cress Williams che porterà nel crossover il suo Black Lightning.

I 5 episodi tratti dai fumetti DC sono stati annunciati come un evento televisivo diverso da qualsiasi altro. Andranno in onda tutti tra la fine del 2019 e il 14 gennaio del 2020. I fan dei fumetti DC, in questo caso di quelli pubblicati negli anni Ottanta, sanno che Crisis on Infinite Earths vedrà alcuni mondi vivere e altri morire. In altri mondi verrà probabilmente data l'opportunità per i produttori di definire il multiverso in un universo coerente così che Supergirl possa occupare la stessa Terra di Flash, Green Arrow e delle Leggende. Crisis on Infinite Earths vede morire Barry Allen e Kara Zor-El, ma sembra improbabile che i produttori dell'Arrowverse seguano le orme del fumetto - The Flash è la serie più seguita dell'Arrowverse e Supergirl è relativamente nuova. Difficile perciò ipotizzare una fine prematura per i protagonisti. E infatti, come ha dichiarato il mese scorso Marc Guggenheim: "Fondamentalmente inizieremo nel modo in cui inizia nel fumetto Crisis on Infinite Earths, ovvero con la distruzione dei vari universi paralleli, ma adatteremo solo alcuni momenti chiave dei fumetti".