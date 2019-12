Crisis on Infinite Earths: il trailer esteso mostra la morte di un eroe

Crisis on Infinite Earths prenderà il via l'8 dicembre e il trailer esteso mostra molte anticipazioni, tra cui la morte di un eroe.

Crisis on Infinite Earths, il crossover ambientato nell'Arrowverse, ha ora un nuovo trailer in cui viene mostrata la drammatica morte di uno degli eroi del mondo tratto dai fumetti della DC.

Il video viene aperto ricordando che sembra non esserci alcuna speranza per il mondo, mostrando anche la morte di Superman per mano di Lex Luthor. La fine del mondo sembra imminente e per fermare la terribile minaccia bisogna avere speranza e unire le forze, dando vita a un team in grado di salvare il multiverso.

L'evento televisivo Crisi sulle Terre Infinite prenderà il via con la puntata di Supergirl e le anticipazioni rilasciate dall'emittente annunciano: The Monitor (la guest star LaMonica Garrett) manda Harbinger (la guest star Audrey Marie Anderson) a riunire i più grandiosi eroi del mondo - Supergirl, The Flash, Green Arrow, Batwoman, White Canary, The Atom e Superman (la guest star Tyler Hoechlin) - per prepararsi all'imminente Crisi. Con i loro mondi alle prese con un imminente pericolo, i supereroi devono prepararsi alla battaglia mentre J'onn e Alex chiedono l'aiuto di Lena per trovare un modo per salvare le persone su Terra-38.

Nella seconda parte di Crisi sulle Terre Infinite appariranno Erica Durance e Tom Welling, le ex star di Smallville, e Kevin Conroy.

La sinossi rivela:

Il gruppo usa l'invenzione di Ray per individuare nuove reclute per avere aiuto e salvare l'universo. The Monitor manda Iris, Clark e Lois (la guest star Elizabeth Tulloch) alla ricerca di un misterioso abitante di Krypton, mentre Kate e Kara provano a trovare Bruce Wayne (la guest star Kevin Conroy). Inoltre Mia mette alla prova Sara, Rory scopre un talento nascosto e ritorna Lex Luthor (la guest star Jon Cryer).

La terza parte vedrà invece l'entrata in scena di Black Lightning: Pariah (Tom Cavanagh) coinvolge Black Lightning (la guest star Cress Williams) per avere il suo aiuto e fermare l'Anti-Monitor (la guest star LaMonica Garrett) dopo che Flash-90 (la guest star John Wesley Shipp) condivide quello che ha scoperto durante la sua battaglia in Elseworlds. Con l'aiuto di Black Lightning, Barry, Cisco e Killer Frost hanno l'idea di un piano che potrebbe salvarli tutti. Nel frattempo Iris si confronta con Ryan Choi (Osric Chau), mentre Oliver e Diggle ritornano in un posto vecchio e conosciuto.

Il crossover si concluderà poi nel 2020 con due episodi in onda martedì 14 gennaio.