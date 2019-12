Crisi sulle Terre Infinite, Nicolas Cage era stato contattato per interpretare Superman!

Nicolas Cage è stato contattato sul serio per Crisi sulle Terre Infinite. A confermarlo è stato lo showrunner Marc Guggenheim che è ritornato sull'argomento durante una intervista a Indiwire. Mesi fa infatti un fan della serie gli aveva chiesto di inserire l'attore nella serie nei panni di Superman, lui gli aveva risposto dicendo che lo aveva fatto. Ma tutti erano convinti che fosse uno scherzo.

Ora si scopre invece che Marc Guggenheim ha veramente pensato di inserire Nicolas Cage in Crisi sulle Terre Infinite. "Sai, ad essere sincero con te, perché non voglio mai mentire su queste cose, è vero... sì, l'ho fatto sul serio. Abbiamo contattato Nic Cage". Ma non solo, perché anche altre star sono state avvicinate: "Abbiamo contattato tante persone, alcune di loro non hanno voluto partecipare, altre invece l'avrebbero fatto solo per una cifra che non potevamo permetterci. Altre ancora avrebbero voluto esserci, ma non hanno potuto a causa di altri impegni. Questo è il caso di molti attori cinematografici che abbiamo raggiunto. Il problema con le star del cinema è che sono tutte impegnate a girare un film. Così, a meno che non stiano girando a Vancouver, non possiamo farci molto. Devo però dire che il grande numero di attori che abbiamo coinvolto ha superato le mie aspettative".

Non è la prima volta che Cage si avvicina a Superman Negli anni Novanta lo avrebbe dovuto interpretare in un film diretto da Tim Burton, dal titolo Superman Lives. Tuttavia, il progetto fu improvvisamente annullato nella primavera del 1998, appena tre settimane prima dell'inizio delle riprese. Nel 2015 però Superman Lives è sorto ad una nuova vita, grazie al documentario The Death of Superman Lives: What Happened che si è soffermato sulla difficile lavorazione del progetto in cui è stato possibile vedere anche le prove costume con Cage che indossa tuta e mantello. Si è comunque rifatto doppiando il supereroe per il film di animazione Teen Titans Go del 2018.

