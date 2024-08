Criminal Record: la serie Apple TV+ con Peter Capaldi tornerà con la Stagione 2

Lo show è stato rinnovato per una seconda stagione dopo il discreto successo ottenuto dalla prima mandata di episodi

Criminal Record è stata rinnovata per una seconda stagione su Apple TV+.

Peter Capaldi (Doctor Who) e Cush Jumbo (The Good Wife) torneranno entrambi nei nuovi episodi del thriller di produzione britannica, rispettivamente nei panni dell'ispettore capo Daniel Hegarty e del sergente June Lenker.

Ambientata nella Londra contemporanea, Criminal Record segue due brillanti detective che si scontrano mentre indagano su un complesso omicidio. La serie è stata creata da Paul Rutman. Su queste pagine trovate la recensione della prima stagione.

Nella seconda stagione, June Lenker è l'agente più anziano sulla scena quando un comizio politico viene attaccato da un gruppo di manifestanti di estrema destra. Il violento scontro lascia un giovane morto e June, consumata dal senso di colpa, cerca disperatamente di consegnare l'ignoto assassino alla giustizia. La sua speranza più grande sembra essere proprio riposta in Daniel Hegarty, ora figura chiave nell'oscuro mondo dei servizi segreti della polizia. Lui potrebbe avere le risposte di cui lei ha bisogno, ma per ottenere il suo aiuto dovrà accettare un rischioso accordo.

Criminal Record: le prime immagini del nuovo thriller con il premio Oscar Peter Capaldi

Il successo della prima stagione

Fin dal suo debutto, Criminal Record è stato accolto come un "thriller poliziesco all'avanguardia", "scioccante" e "inaspettato", che ha tenuto "il pubblico incollato allo schermo", ottenendo rapidamente un rating Certified Fresh su Rotten Tomatoes. Peter Capaldi e Cush Jumbo, come sostenuto dalla critica, sono "potenti" e offrono "performance accattivanti", "ipnotizzanti" e "straordinarie" e "vederli affrontarsi è quanto di più avvincente possa esistere in televisione".

La prima stagione completa di Criminal Record è attualmente disponibile in streaming su Apple TV+. Al momento non è stata comunicata nessuna data d'uscita ufficiale per la seconda stagione appena annunciata.