Criminal di Ed Brubaker diventa una serie Amazon Prime Video

Prime Video ha ordinato una serie basata su Criminal, il fumetto vincitrice del premio Eisner creato da Ed Brubaker e illustrato da Sean Phillips. Brubaker, che ha scritto la sceneggiatura pilota, condurrà la serie TV insieme all'autore di gialli Jordan Harper (Hightown).

Il progetto, prodotto da Amazon MGM Studios, è stato sviluppato rapidamente presso Amazon e avviato nel 2023 ma ha subito un'interruzione a causa dello sciopero della WGA. Brubaker e Harper sono produttori esecutivi insieme a Phillips, Sarah Carbiener, Phillip Barnett e Legendary Television.

Criminal è descritto come un universo interconnesso di storie criminali. Come ha spiegato Brubaker a Deadline in un'intervista del 2019, "Criminal racconta la saga intrecciata di diverse generazioni di famiglie legate insieme dai crimini e dagli omicidi del passato".

"Sean e io abbiamo costruito questo mondo nei nostri libri per oltre un decennio, e ora poterlo portare in vita per Amazon è semplicemente incredibile. E il fatto che Amazon abbia sostenuto il progetto e che abbia dimostrato così tanta fiducia nella visione mia e di Jordan per lo spettacolo è ancora più incredibile" ha detto Brubaker.

Brubaker e Phillips hanno trascorso più di 20 anni creando fumetti polizieschi di successo come Criminal, The Fade Out, Kill or be Killed, Reckless e Pulp. Le loro graphic novel sono state tradotte in oltre una dozzina di lingue. Separatamente, Brubaker ha scritto archi narrativi chiave per titoli Marvel e DC Comics come Batman, Catwoman, Iron Fist e Captain America.

Oltre al suo lavoro televisivo, che comprende anche Gotham e The Mentalist, Harper è il pluripremiato autore di She Rides Shotgun (cha vinto l'Edgar Award come Miglior Romanzo D'esordio nel 2018 ed è attualmente in fase di adattamento come film con Taron Egerton come protagonista).