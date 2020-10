Creepshow 2: Marilyn Manson e Barbara Crampton nel cast della serie tv

Novità in arrivo nel cast della stagione 2 di Creepshow: tra i nuovi arrivi sono stati annunciati il rocker Marilyn Manson, Barbara Crampton, Denise Crosby e Ted Raimi. Gli attori affiancheranno le vecchie conoscenze Anna Camp, Keith David, Ashley Laurence, Josh McDermitt e Adam Pally nei nuovi episodi della serie Shudder firmata da Greg Nicotero.

Creepshow 2 celebrerà la presenza di Marilyn Manson, Ali Larter, Iman Benson, Ryan Kwanten, Barbara Crampton, C. Thomas Howell, Denise Crosby, Breckin Meyer, Ted Raimi, Kevin Dillon ed Eric Edelstein in una manciata di nuove terrificanti storie horror. Per adesso sappiamo che Anna Camp e Adam Pally compariranno in "Shapeshifters Anonymous" Parte 1 e 2, scritto da Greg Nicotero, basato su un racconto breve do J.A. Konrath in cui un'anima in pena cerca un gruppo di supporto per lupi mannari per risolvere i propri problemi; Keith David, Ashley Laurence e Josh McDermitt saranno protagonisti di "Pesticide," scritto da Frank Dietz, in cui un derattizzatore fa un patto infernale.

Creepshow: la serie ispirata a Stephen King infrange il record di visioni su AMC Shudder

La seconda stagione di Creepshow è attualmente in lavorazione ad Atlanta, Georgia. I nuovi sei episodi dovrebbero uscire su Shrudder nel 2021. La serie è ispirata all'antologia horror diretta da George A. Romero e scritta da Stephen King.

La prima stagione di Creepshow è disponibile in streaming su Shudder.