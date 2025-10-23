Il creatore del cult I Soprano, David Chase, al lavoro su una miniserie ispirata al Progetto MKUltra

David Chase, il creatore della serie cult I Soporano, collaborerà con HBO per portare sugli schermi televisivi una serie tv intitolata Project: MKUltra, ispirata a un saggio scritto da John Lisle.

Lo sceneggiatore si occuperà dello sviluppo del progetto, dopo aver ottenuto i diritti del libro, grazie al suo accordo con la tv via cavo tramite la sua casa di produzione Riverain Pictures.

Cosa racconterà la miniserie

Tra le pagine di Project Mind Control: Sidney Gottlieb, the CIA, and the Tragedy of MKUltra si racconta la storia del chimico e spia, il cui vero nome era Joseph Schneider, che era stato coinvolto in molte attività segrete.

Soprannominato "Stregone nero" (Black Sorcerer) e "Sporco imbroglione" (Dirty Trickster), Gottlieb ha compiuto degli esperimenti sul controllo mentale, ed è stato il direttore del progetto MKUltra, somministrando sostanze allucinogene e LSD a soggetti non consenzienti pur di trovare il modo di piegare la psiche umana al punto di ammettere qualsiasi cosa.

La miniserie Project: MKUltra sarà prodotta da David Chase e Nicole Lambert. I Soprano hanno permesso all'artista di conquistare cinque Emmy Award fino alla sua conclusione nel 2007.

I recenti progetti del filmmaker

Dopo la fine dello show lo sceneggiatore ha scritto, diretto e prodotto il film Not Fade Away e ha co-scritto e prodotto il lungometraggio I molti santi del New Jersey, il progetto prequel della serie cult con star James Gandolfini.

Nel 2024 era inoltre emersa online la notizia che Chase era al lavoro su un film horror prodotto per New Line Cinema.

David, secondo le indiscrezioni che erano emerse online, stava lavorando alla sceneggiatura insieme a Terence Winter. I due artisti non collaboravano dal 2007, anno in cui si era conclusa la serie sulla famiglia Soprano.

I precedenti impegni dello sceneggiatore fanno quindi ben sperare per la miniserie sul Progetto MKUltra che potrebbe regalare a HBO nuove soddisfazioni in termini di ascolti e premi, considerando inoltre la curiosità e l'interesse che da sempre circondano le attività della CIA.