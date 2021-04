Courteney Cox il video dei suoi spaghetti "da ergastolo" sconvolge i fan italiani

Courteney Cox ha condiviso sul suo profilo Instagram il video di un tutorial per realizzare un piatto di spaghetti da "ergastolo", come sono stati definiti ironicamente da alcuni fan italiani. La pasta in questione è stata realizzata utilizzando limoni, burro e parmigiano reggiano e ha ricordato un'altra "violenza" culinaria perpetrata recentemente da Jared Leto a Roma.

Courteney Cox non si è limitata a condividere il video sul suo profilo Instagram ma ha anche lasciato ai suoi fan la ricetta per ottenere i suoi spaghetti al limone. Gli ingredienti utilizzati dalla protagonista di Friends sono stati una confezione di spaghetti senza glutine, un limone, burro senza sale e formaggio parmigiano. Di seguito la ricetta completa condivisa dall'attrice: "Salate l'acqua di ebollizione. Poi conservate un po' di acqua di cottura e versatela in un pentolino in cui andrete a mettere anche gli spaghetti cotti, un paio di cubetti di burro e il limone tagliato in due pezzi e parzialmente spremuto. Mescolate, rimescolate e versate altra acqua di cottura per raggiungere la corretta consistenza. Infine, condite con parmigiano reggiano, sale e pepe nero".

Chissà se qualcuno avrà l'audacia di provare la ricetta di Courteney Cox. Sempre a proposito di star internazionali alle prese col cibo italiano, non molti giorni fa Jared Leto ha inorridito i suoi fan italiani con la foto della sua pizza.

Celebre per il ruolo di Monica Geller in Friends e per quello di Gale Weathers nella saga horror Scream di Wes Craven, Courteney Cox ha recitato anche in Cocoon - Il ritorno, Ace Ventura - L'acchiappanimali e in Modern Family. L'episodio speciale Friends: The Reunion sarà presto distribuito su HBO Max.