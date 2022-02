Courteney Cox sugli interventi di chirurgia estetica: "Non li rifarei più!"

Courteney Cox non ha realizzato immediatamente il modo in cui il suo volto stava cambiando dopo gli interventi di chirurgia estetica. Se potesse tornare indietro, l'attrice non farebbe più ricorso a soluzioni del genere.

Nel corso di un'intervista con Sunday Times Style Magazine, Courteney Cox ha raccontato a proposito degli interventi di chirurgia estetica a cui ha fatto ricorso: "C'era un tempo in cui mi guardavo allo specchio e pensavo: 'Oh, Dio, sto cambiando, sto invecchiando. Devo fare qualcosa.'".

Courteney Cox ha proseguito: "Non mi rendevo nemmeno conto di quanto la chirurgia estetica mi stesse peggiorando. Non farei mai più al mio viso ciò che ho fatto in passato! C'è stato un giorno in cui ho finalmente capito perché i miei amici parlavano di me a tal proposito. Quel giorno ho compreso che avrei dovuto smettere con la chirurgia estetica".

L'attrice ha deciso di abbandonare la chirurgia estetica ma continua comunque a usare qualsiasi prodotto possibile per la sua bellezza. La protagonista di Friends ha dichiarato: "Mi interessa apparire bene. Sono una fanatica dei prodotti cosmetici, proverò sempre qualsiasi cosa!". Infine, Courteney Cox ha dichiarato di non riuscire a credere che la sua prossima pietra miliare siano i 60 anni: "Non riesco a crederci, non ce la faccio nemmeno ad ascoltare o a pronunciare questo numero. Il tempo vola! Eppure io mi sento ancora giovane! Ho tanti amici di 30 anni e penso che tra noi non ci sia alcuna differenza".