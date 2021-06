Courteney Cox: Ed Sheeran svela lo scherzo hot che ha fatto alla star di Friends (con la complicità di Alexa)

Ed Sheeran, durante l'ultimo episodio del The Late Late Show with James Corden andato in onda questa settimana, ha confessato di aver ripetutamente fatto lo stesso scherzo hot a Courteney Cox, che conosce attraverso Johnny McDaid degli Snow Patrol, partner della star di Friends e collaboratore musicale di Sheeran.

"Courteney ha questa specie di Alexa in casa sua, e dice sempre: 'Sì, è meravigliosa. Questa è la mia Alexa. Posso comprare qualunque cosa grazie a lei'", ha spiegato Sheeran, rivelando di aver ordinato una maschera di pelle sadomaso mentre si trovava a casa sua.

"A mia insaputa, l'assistente di Courteney l'ha trovata", ha detto Sheeran. "Ha aperto il pacco arrivato con la posta, ha pensato: 'Oh, non credo proprio che avrei dovuto vederla' e l'ha lasciata sul letto di Courteney. Quando la Cox l'ha vista ha subito chiesto: 'E questa? Da dove è arrivata?'"

"Comunque, ormai ha scoperto che sono stato io, così ogni volta che la vado a trovare ordino un'altra maschera sadomaso. A questo punto dovrà averne almeno 12; poi le nascondo nelle camere da letto così, quando qualcuno cerca qualcosa in un cassetto, trova una maschera sadomaso in pelle", Ha concluso Ed Sheeran con un ghigno stampato sulla faccia.