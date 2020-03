Friends: Courteney Cox sta facendo il binge watching dello show in quarantena

Courteney Cox, che ha interpretato la celebre Monica Geller, ha iniziato la maratona di Friends e si allena per i quiz sulla serie durante la clausura forzata per via del Coronavirus.

Se pensavate che gli attori di Friends sapessero tutto sull'iconica serie tv che li ha resi famosi vi sbagliavate di grosso. Courteney Cox, per esempio, ha iniziato il binge watching di Friends grazie al tempo extra della quarantena e ammette di non ricordarsi praticamente niente, neanche del suo stesso personaggio! L'interprete di Monica Geller è stata messa alla prova da Jimmy Kimmel, e ha fallito miseramente.

I protagonisti della serie Friends

Durante una puntata della versione casalinga di Jimmy Kimmel Live!, Courteney Cox annuncia di aver iniziato a guardare da capo la serie tv che l'ha lanciata nel mondo di Hollywood. Per il momento l'attrice è alla prima stagione e sta decisamente apprezzando, oltre che prendendo appunti per non fare più brutte figure durante i quiz a tema.

Cox confessa infatti di ricordare ben poco degli anni sul set: "Non mi ricordo neanche di esserci stata nello show. Ho una così pessima memoria. Mi ricordo ovviamente l'amore per tutti, e il divertimento, e ricordo certi momenti della vita in cui ero lì. Ma non ricordo gli episodi. Non passerei mai, fallisco a ogni quiz."

Per ovviare alla sua carenza di nozioni sulla serie, il binge watching di Friends potrebbe essere un ottimo modo per Courteney Cox per trascorrere la quarantena imparando anche qualcosa sul suo personaggio storico. Messa alla prova da Jimmy Kimmel, l'attrice ha infatti fatto l'ennesima pessima figura, venendo sfidata (a distanza) dal cugino di Kimmel, Anthony. Il risultato è stato uno schiacciante 5 a 0, nonostante le domande fossero concentrate esclusivamente sul personaggio di Monica! Cox potrebbe avere tempo a sufficienza per mettersi in pari prima dell'attesissima reunion per lo special di Friends, fissata al momento i uscita a maggio, ma momentaneamente in pausa come tutte le produzione cinematografiche e televisive.