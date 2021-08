Costa-Gavras: al regista va il Premio Efebo d'Oro alla carriera

A Costa-Gavras, regista greco naturalizzato francese, cineasta di fama internazionale la cui filmografia è sinonimo di impegno civile e onestà intellettuale, va il Premio Efebo d'Oro alla carriera - Banca Popolare Sant'Angelo. Il riconoscimento sarà consegnato durante la 43a edizione dell'Efebo d'Oro, in programma a Palermo dal 14 al 20 novembre 2021.

Una foto di Costa-Gavras

Al contempo l'Efebo d'Oro - Premio Internazionale di Cinema e Narrativa, nato per sottolineare gli intensi rapporti di scambio tra cinema e letteratura e che nel corso degli anni è divenuto un vero e proprio festival di cinema e scrittura, in 7 giorni di programmazione presenterà 8 film tratti da opere letterarie in lizza per l'Efebo d'Oro, 8 opere prime o seconde in concorso per l'Efebo Prospettive, oltre al Premio Efebo d'Oro Nuovi Linguaggi - Città di Palermo.

I film vincitori dei due concorsi saranno decretati dalle giurie composte da: per l'Efebo d'Oro Egle Palazzolo (presidente del Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema), Roberto Escobar (critico cinematografico), Frédéric Farrucci (regista), Olivia Magnani (attrice) e Leena Pasanen (direttrice Biografilm Festival); per l'Efebo Prospettive Doriana Leondeff (sceneggiatrice), Maryam Goormaghtigh (regista) e Francesco Calogero (regista).

