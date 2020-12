Corrado Augias restituisce la Legion d'Onore per il caso Giulio Regeni

Con un gesto simbolico Corrado Augias ha restituito la Legion d'Onore all'ambasciatore francese dopo che la stessa onorificenza è stata data al presidente egiziano Al Sisi. La decisione del conduttore televisivo è legato al caso Giulio Regeni, lo studente italiano ucciso dai servizi segreti egiziani.

La Procura di Roma ha accertato che Giulio Regeni è stato ucciso dai servizi segreti egiziani che lo hanno arrestato il 26 gennaio 2016 e torturato in maniera brutale per nove giorni fino ad ammazzarlo. L'antefatto è necessario per spiegare la dura presa di posizione presa da Corrado Augias dopo la decisione del presidente francese Emmanuel Macron d'insignire con la legion d'onore il presidente egiziano Al Sisi. Il divulgatore scientifico aveva annunciato la sua decisione nel fine settimana e ieri si è recato a palazzo Farnese, sede dell'ambasciata francese in Italia, per compiere il suo gesto simbolico.

Corrado Augias dopo essere stato ricevuto dall'ambasciatore ha parlato con i giornalisti che lo attendevano all'uscita dello storico edificio "L'ambasciatore ha detto che capisce il mio gesto e che non lo condivide. Ho ricordato che Gheddafi nel 2009 a Roma è stato ricevuto con la banda e le bandiere ma non gli è stata data nessuna decorazione. Al Sisi, che ha una posizione così ambigua, poteva essere ricevuto con ogni onore di Stato ma senza quel riconoscimento aggiuntivo". Augias ha poi aggiunto "L'ambasciatore ha ribadito che la Francia sarà sempre in prima linea per i diritti umani. È stato un colloquio amaro e cordiale. Al Sisi è oggettivamente complice di comportamenti criminali compiuti da suoi sottoposti". Per Augias l'Italia si trova di fronte al dilemma del diavolo: "qualsiasi decisione sarà quella sbagliata".

Augias ha poi spiegato il motivo perché è impossibile rompere le relazione diplomatiche con l'Egitto: "La risposta di cuore dice 'tagliamo tutto e togliamo tutto', è una risposta generosa, dettata da sentimenti che ognuno sente dentro di se', ma la conseguenza sarebbe che quarantotto ore dopo due o tre Paesi europei ci sostituirebbero velocemente e, nello spazio di una settimana, nessuno si ricorderebbe cosa c'era prima. Bisognerebbe scegliere una strada difficilissima, a meta' tra la risposta della giustizia, oltre che del cuore, e la risposta della realpolitik".

La decisione di Corrado Augias è stata commentata positivamente da Claudio Regeni, padre di Giulio "Grazie a Corrado Augias che restituirà il prestigioso conferimento della Legion d'onore francese poiché la stessa onorificenza è stata recentemente conferita al presidente egiziano al Sisi. È stato un esempio meraviglioso di coerenza di pensiero e di sostegno a una causa per i diritti civili". L'esempio di Augias è stato seguito da ora per Sergio Cofferati, Luciana Castellina e Giovanna Melandri.