Anche Corrado Augias lascia la Rai: 'Nessuno mi ha trattenuto', lo rivedremo su La7

Dopo 63 anni Corrado Augias lascia la Rai per La7 dove condurrà un programma settimanale in prima serata.

Continua l'esodo dalla televisione pubblica italiana, dopo Fabio Fazio anche un altro volto storico ha deciso di lasciare la Rai. Corrado Augias, dopo 63 anni, abbandona l'azienda di Viale Mazzini e passa su La7. La notizia è stata data dallo stesso giornalista e conduttore nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha dato anche alcune anticipazioni sul suo nuovo programma.

Dopo 63 anni, Corrado Augias lascia la Rai per unirsi a La7

Il giornalista Corrado Augias, noto per il suo ruolo in trasmissioni culturali e di cronaca nera è entrato nella Rai agli inizi degli anni sessanta. Il grande pubblico lo ha conosciuto nel 1987 con Telefono giallo, programma in cui venivano affrontati casi di cronaca nera irrisolti e misteri avvenuti in Italia.

Corrado Augias lascia la Rai dopo 63 anni per unirsi a La7. Con questa decisione, il servizio pubblico perde un altro pezzo importante: un giornalista che, attraverso le sue trasmissioni, ha sempre offerto momenti culturali uniti al suo indiscutibile carisma e professionismo.

Un addio alla Rai guidato da motivazioni personali e professionali

Augias ha dichiarato che nessuno lo ha cacciato, ma ha sentito la necessità di andare in posti dove può lavorare con piacere. Ha criticato l'improvvisazione e i favoritismi che, a suo avviso, hanno infiltrato la Rai, sottolineando l'importanza di mantenere un alto livello di qualità nella televisione.

"Nessuno mi ha cacciato, ma nessuno mi ha trattenuto" ha affermato spiegando il suo addio alla Rai "A 88 anni e mezzo devo lavorare in posti e con persone che mi piacciono e questa Ral non ml piace"

E ancora "Non amo l'improvvisazione. E in Rai oggi vedo troppa improvvisazione, oltre a troppi favoritismi. La televisione è un medium delicatissimo. Deve suscitare simpatia, nel senso alto dell'espressione".

La nuova avventura su La7 con "La torre di Babele"

Corrado Augias dal 4 dicembre condurrà su La7 il programma settimanale La torre di Babele, il cui titolo richiama 'Babele', la trasmissione interamente dedicata ai libri che lo stesso giornalista ha condotto su Rai 3 dal 1991 al 1993.

"Su La7 parlerò di cultura. Un'ora di televisione, dopo Lilli Gruber - ha spiegato Corrado Augias - Ci sarà uno spirito-guida, un ospite ad alto livello, a cominciare da Alessandro Barbero, e alla fine un personaggio a sorpresa, per tirare le somme".

L'annuncio su La7

L'approdo di Corrado Augiasi su La7, dopo le dichiarazioni del giornalista, è stato ufficializzato da Andrea Salerno, direttore dell'emittente del gruppo Cairo.

"Corrado Augias entra a far parte della squadra di La7 nell'ambito di un contratto biennale con la tv del gruppo Cairo Communication", si legge nel post condiviso su Twitter.