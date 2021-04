Corpo di Ballo, la docuserie in streaming da oggi su RaiPlay

Corpo di Ballo, la docuserie che racconta il Corpo di Ballo della Scala di Milano, arriva in streaming da oggi su RaiPlay, ambientata nell'anno più incredibile e drammatico della sua storia.

Il racconto inizia con la riapertura del teatro dopo il primo lockdown e descrive il complicato ed esaltante percorso per portare in scena Giselle, considerato il simbolo del balletto romantico. Fra ostacoli, restrizioni e chiusure, vedremo i protagonisti del corpo di ballo allenarsi duramente, mentre l'Italia scivola inesorabilmente verso la seconda ondata. Per la prima volta in assoluto i ballerini della Scala diventano protagonisti di una docuserie, in anteprima esclusiva su RaiPlay dal 30 aprile, che racconta senza filtri le loro vite personali e professionali.

Un lavoro individuale e collettivo, fatto di talento, prestanza atletica, preparazione tecnica e ispirazione artistica. Nel corso delle 12 puntate, che coprono un arco temporale di sei mesi, lo spettatore imparerà a conoscere i ballerini nel loro ruolo pubblico e nel loro profilo privato, apprenderà i rudimenti della danza e si renderà conto dell'enorme difficoltà che c'è dietro un movimento all'apparenza semplice, frutto in realtà di anni di lavoro individuale e di un grande lavoro collettivo.

Tra i protagonisti di Corpo di ballo, prodotto da Panama Film e RaiPlay in collaborazione con Il Teatro alla Scala di Milano e Intesa Sanpaolo, alcuni tra i più importanti ballerini ed ex ballerini del mondo: Laura Contardi, Massimo Murru, Nicoletta Manni, Virna Toppi, Martina Arduino, Claudio Coviello, Timofej Andrijashenko, Gioacchino Starace, Vittoria Valerio, Alessandra Vassallo, Antonino Sutera, Antonella Albano, Maria Celeste Losa, Marco Agostino, Nicola Del Freo; Frederic Olivieri e Manuel Legris, i due direttori del Corpo di Ballo che si sono avvicendati nel corso dell'anno.