Coronavirus, Steven Spielberg dà il via all'AFI Movie Club con Il Mago di Oz

Steven Spielberg ha avuto il compito di annunciare l'AFI Movie Club, l'iniziativa ideata per affrontare le ore trascorse in casa rivedendo i classici del cinema.

Steven Spielberg ha dato il via all'AFI Movie Club, l'iniziativa ideata dall'American Film Intitute per affrontare in modo intelligente il periodo di isolamento previsto dalle autorità per affrontare l'emergenza Coronavirus.

Le persone potranno ora impiegare qualche ora del tempo da trascorrere tra le mura di casa vedendo e commentando i classici del cinema.

Il video condiviso online mostra Steven Spielberg, che è stato premiato dall'American Film Institute con il premio alla carriera nel 1995, svelare che il primo titolo scelto per l'iniziativa è Il mago di Oz. Il filmmaker spiega: "So che pensate di averlo visto, ma per favore ripensateci perché proprio ora in questo momento della nostra storia che messaggio migliore rispetto a 'Non c'è posto al mondo come la mia casa' potrebe esserci?".

Nei prossimi giorni altri ospiti speciali sveleranno i titoli dei classici da vedere e commentare online usando l'hashtag #AFIMovieClub. Sul sito e sulle piattaforme dell'organizzazione verranno inoltre condivisi contenuti esclusivi e materiali di archivio.

Bob Gazzale, presidente e amministratore delegato dell'AFI, ha spiegato: "Il nostro obiettivo è quello di vivere in un mondo d'arte per superare l'ansia. Siamo onorati di avere Steven Spielberg, il più grande narratore dei nostri tempi, a indicarci la via".