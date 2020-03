Coronavirus: Sky apre la programmazione gratuitamente a tutti gli abbonati

Per essere ancora più vicina ai suoi abbonati in questi momenti difficili, Sky, a partire da oggi e fino al 3 aprile 2020, darà la possibilità a tutti gli abbonati via fibra e satellite di fruire eccezionalmente e senza costi aggiuntivi anche della programmazione e dei contenuti che non fanno parte dell'offerta che hanno sottoscritto.

Ad esempio, i clienti con i pacchetti Sport e/o Calcio potranno vedere anche i canali inclusi nei pacchetti Cinema e Famiglia e accedere così a 16 canali cinema e a una selezione di titoli on demand per un'offerta completa con tutti i generi, dai film d'autore alle grandi prime visioni, tra cui Cetto c'è, senzadubbiamente (dal 23 marzo) con Antonio Albanese. Oltre a contenuti educational e di svago con attività da fare in casa tra genitori e figli disponibili sui canali per bambini e ragazzi dell'offerta Sky.

L'Immortale: un primo piano di Marco D'Amore

I clienti Cinema e/o Famiglia potranno così vedere i canali Sport sia per rimanere informati sulle notizie sportive con Sky Sport 24, sia per rivivere in questi giorni le più grandi imprese sportive degli ultimi anni e rivedere le produzioni originali di Sky Sport. I clienti con tutti i pacchetti già attivi avranno, fino al 3 aprile, l'opportunità di vedere via via in anteprima gratuitamente alcuni film pay per view. In questa prima settimana potranno vedere l'anteprima de L'Immortale (dal 19 al 25 marzo), primo film diretto e interpretato da Marco D'Amore, grande successo al box office e candidato ai David di Donatello per il racconto della storia di Ciro di Marzio, uno dei grandi protagonisti di Gomorra - La serie.

Ma restare a casa non significa restare fermi: questo è anche il tempo di agire. Per dare il suo contributo ad arginare l'emergenza legata alla diffusione del Covid-19, Sky ha lanciato una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi SKY#IoRestoACasa a sostegno della Protezione Civile con alcuni dei volti più famosi di Sky Sport, i protagonisti dei programmi di intrattenimento più amati e delle Serie TV di maggior successo e i giornalisti di Sky TG24.

Tutta Sky è unita con un unico obiettivo: sostenere la Protezione Civile per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e strumenti di ventilazione. La Protezione Civile provvederà a distribuire i prodotti, in base alle necessità, su tutto il territorio italiano. La donazione può essere effettuata direttamente sul Conto Corrente n. 22330 (IBAN IT49J0100003245350200022330) aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con la causale SKY IoRestoACasa Covid 19.