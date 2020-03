Coronavirus: i sintomi del Covid-19 in un video

Ecco un video di Science Insider pubblicato da Fox8live che spiega l'evoluzione giorno dopo giorno del Covid-19, dai primo sintomi che possono essere scambiati per un banale raffreddore alla degenarazione in polmonite.

"All'inizio potresti pensare che si tratta di un raffreddore ma il COVID-19 potrebbe degenerare - spiega nel video - Ecco ccsa devi sapere: secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità una forma lieve di Coronavirus non è come una forma lieve di raffreddore. I sintomi possono essere abbastanza gravi". Dopo aver spiegato le conseguenze che il Coronavirus ha sul nostro corpo il video parla della sintomatologia "Per avere i primi sintomi ci possono volere dai due ai quattordici giorni dal momento in cui si è stati esposti al Coronavirus. I sintomi all'inizio sono quelli di un raffreddore o di un'influenza, l'88% dei pazienti ha avuto la febbre - viene precisato e poi - Alcuni pazienti hanno avuto sintomi gastrointestinali, diarrea, nausea, vomito e/o disturbi addominali dopo possono comparire i primi disturbi respiratori."

Il video spiega come il virus attacca i polmoni "Il Virus invade le cellule polmonari, nello specifico può danneggiare le ciglia polmonari, che servono a tenere libere le mucose. Quando le ciglia si infettano e muoiono causano l'infiammazione, ecco perché molti pazienti soffrono di tosse secca. La stessa cosa vale per le difficoltà respiratorie. Altri sintomi sono la stanchezza, il mal di gola e il mal di testa, uniti al dolore ai muscoli e il naso gocciolante".

Il video prosegue "dopo il quinto giorno di questi sintomi i pazienti possono avere difficoltà respiratorie. I casi più gravi degenerano in polmonite ed in un'acuta sindrome di mancanza respiratoria che è spesso fatale. I pazienti devono essere intubati ed aiutati a respirare con i ventilatori. Alcuni pazienti che sopravvivono potrebbero avere dei danni permanenti".

Il video lancia il messaggio a noi ben noto "La maggio parte delle persone affette da Coronavirus sopravvive, quindi rimanere a casa, lavarsi continuamente le mani ed evitare il contatto fisico con le persone è il modo migliore per affrontare la pandemia".