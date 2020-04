Coronavirus, Sharon Stone ringrazia gli operatori della Croce Rossa Italiana (video)

Sharon Stone invia alla Croce Rossa Italiana un messaggio di ringraziamento per la loro lotta al Coronavirus. L'attrice profondamente commossa loda il lavoro e l'impegno quotidiano dei nostri volontari.

Indossando la maglietta rossa d'ordinanza della Croce Rossa Italiana, Sharon Stone ha voluto ringraziare i "suoi angeli", per il lavoro che stanno facendo in questi difficili giorni. "Ciao, voglio salutare e ringraziare tutti gli operatori della Croce Rossa, che ho conosciuto di persona nel corso degli anni - dice la star di Hollywood - Ora vedo immagini in cui voi entrate nelle case delle persone per portare fuori le vittime del coronavirus, vi guardo nelle ambulanze parlare con loro attraverso tubi di plastica. Vedo il cuore che mettete nel vostro lavoro e sapendo che mettete le vostre vite a rischio per portare avanti la vostra missione. Sono orgogliosa di voi che intervenite con competenza grazie alle vostre squadre. Voglio dirvi quanto significhi per me quello che fate, vi vedo svolgere il vostro servizio, svolgere il vostro servizio in silenzio, con diligenza, con tanta dignità e attenzione - Sharon continua e si commuove - sono con voi vi vedo, il mio cuore è con voi. Per favore andate avanti, angeli, vi seguo Croce Rossa, vi sono profondamente grata, prego per voi Dio vi Benedica".

Coronavirus: Madonna condivide un video da Napoli: "Dio ti benedica, Italia"

Il Messaggio è stato postato sull'account Instagram dell'attrice e sull'account Twitter della Croce Rossa Italiana "Sharon Stone da sempre vicina alla CRI, dedica un messaggio speciale ai Volontari. Parole che ci danno forza per andare avanti nella battaglia contro il #Covid19".

"Grazie per il vostro lavoro silenzioso e diligente. Il mio cuore è con voi. Sono orgogliosa della #CroceRossa". @sharonstone, da sempre vicina alla CRI, dedica un messaggio speciale ai Volontari. Parole che ci danno forza per andare avanti nella battaglia contro il #Covid19.❤️ pic.twitter.com/x1YcoMVYns — Croce Rossa Italiana (@crocerossa) April 4, 2020

Sharon Stone nel 2018 ricevette dalle mani del Presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, la Medaglia d'Oro al Merito della Croce Rossa Italiana per "l'importante impegno nell'azione umanitaria promossa e condotta in Italia e nel suo Paese di appartenenza". Nel corso della manifestazione Stone ebbe parola di affetto e stima per tutti i volontari presenti "È un grandissimo onore per me essere qui. Voi siete dove nessuno vorrebbe trovarsi, fate cose che nessuno avrebbe il coraggio di fare. In un momento in cui ci si dimentica quanto sia importante l'Umanità, voi siete la risposta. Sono al vostro servizio. La Croce Rossa è un simbolo di dignità".