Coronavirus: Sarah Michelle Gellar lo affronta in stile Buffy

Sarah Michelle Gellar non ha perso il senso dell'umorismo affrontando il Coronavirus e in una foto diventa nuovamente Buffy.

Sarah Michelle Gellar non ha perso la sua ironia nell'affrontare la minaccia rappresentata dal Coronavirus e in una foto appare in versione chiaramente ispirata a Buffy - L'ammazzavampiri.

Lo scatto condiviso sui social dalla star della serie cult la mostra infatti all'esterno della sua casa con in mano un pezzo di legno dalla forma appuntita. Sarah Michelle Gellar ha quindi accompagnato la foto con la didascalia: "Hmmmm........ Ho trovato questo durante la mia passeggiata".

La posa assunta dall'attrice ricorda immediatamente quella di Buffy - L'ammazzavampiri, la protagonista della serie amata da molte generazioni di spettatori. I fan non hanno quindi esitato a commentare il post sottolineando quanto sarebbe utile, in questo periodo difficile, la presenza di una Cacciatrice in grado di mettere in salvo le persone e porre fine a ogni minaccia.

L'iconico personaggio è attualmente al centro dello sviluppo di una nuova serie reboot, mentre negli scaffali arriverà una nuova versione a fumetti delle avventure di Buffy, in vendita a partire da domani anche in Italia.