Coronavirus, Ridley Scott: "Donald Trump è folle e bisognerebbe razionare il cibo"

Ridley Scott non ha esitato a usare parole forti nell'esprimere la sua critica al presidente Donald Trump e nel commentare l'approccio politico all'emergenza Coronavirus.

Il filmmaker era al lavoro su The Last Duel e ha dovuto interrompere le riprese in Francia due settimane fa, avendo capito che il rischio di contagio stava per aumentare.

Il regista Ridley Scott ha quindi risposto alle domande di Variety dichiarando: "In particolare questo tizio con la testa arancione che ci sta gestendo, è un folle, non è vero? Il governatore Andrew Cuomo si è fatto un nome, si è certamente messo in evidenza.Guardando alla globalizzazione dei politici che stanno governando il mondo, la metà delle volte siamo governati da idioti e l'altra metà da despoti".

Il filmmaker ha proseguito: "Ci sono pochi leader meritevoli. Nessuno vuole fare politica. Se qualcuno ha metà del cervello funzionante non vorrebbe comunque fare politica, giusto?".

Scott ha quindi proseguito ricordando: "Sono cresciuto in tempo di guerra e in quegli anni c'era il razionamento. Le persone non potevano fare scorta di cibo, avevamo i tagliandi che ti permettevano di comprare solo una certa quantità di cibo. Dovrebbero farlo ora perché le persone stanno comprando così tanto cibo e poi il cibo va a male. Anche nel Regno Unito". Il filmmaker ha quindi consigliato di creare un'app che permetta di acquistare solo la quantità di cibo e beni di prima necessità stabilita dalle autorità, in modo da mantenere l'ordine e la calma.

Scott ha poi lodato il lavoro della CNN e ha ricordato quanto sia importante rimanere in casa per il periodo di tempo necessario ai medici per capire cosa sta accadendo e come gestirla. Il regista ha sottolineato: "Gli anziani come me devono stare attenti. E lo sto facendo. Sono molto cauto, voglio tornare e finire il mio film con Matt Damon". Nell'attesa Ridley trascorre il suo tempo dipingendo.